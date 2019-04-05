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SSK ve Bağ-Kur emekli temmuz zam oranı son dakika emekli enflasyon farkı ne zaman yatacak 2019

Emekli, memur maaşı son dakika haberleri. SSK ve Bağkur emeklisi temmuzda ne kadar zamlı maaş alacağını araştırıyor. 2019 SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı 3 Temmuz'da belli olacak. Toplu sözleşmeye göre; memur emeklisi bu yıl yüzde 4 artı 5 zam alacak. Önümüzdeki üç ay sonunda ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 4'ü aşması halinde memur ve emeklisine fark zammı yansıyacak. Peki SSK ve Bağkur emeklisine ne kadar zam yapılacak? Emekli enflasyon farkı ne kadar? Emekli enflasyon farkı ne zaman yatacak 2019?

05 Nisan 2019 Cuma 09:44
SSK ve Bağ-Kur emekli temmuz zam oranı son dakika emekli enflasyon farkı ne zaman yatacak 2019

Emekli, memur maaşı son dakika haberleri. SSK ve Bağkur emeklisi temmuzda ne kadar zamlı maaş alacağını araştırıyor. 2019 SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı 3 Temmuz'da belli olacak. Toplu sözleşmeye göre; memur emeklisi bu yıl yüzde 4 artı 5 zam alacak. Önümüzdeki üç ay sonunda ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 4'ü aşması halinde memur ve emeklisine fark zammı yansıyacak. Peki SSK ve Bağkur emeklisine ne kadar zam yapılacak? Emekli enflasyon farkı ne kadar? Emekli enflasyon farkı ne zaman yatacak 2019?

Emekli zam haberleri. SSK ve Bağkur emeklisinin maaşı ilk 6 ayda çıkan enflasyon kadar zamlanacak. Şu aşamada yüzde 2.26 zam garanti. Nisan, mayıs ve hazirandaki enflasyona göre zam oranı artabilir. Zamlar temmuz maaşlarına yansıyacak. Ondan önce 3 Haziran'a kadar 1000 liralık bayram ikramiyesinin hesaplara yatması bekleniyor. Emekliye enflasyon farkı ne zaman? Memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına yüzde 10.69 oranında zam yapılacak. Böylece aile yardımı dahil en düşük memur maaşı 3 bin 133 liradan 3 bin 468 liraya, en düşük emekli memur aylığı da 2 bin 149 liradan 2 bin 379 liraya yükselecek.

İşte memur, esnaf, BAĞKUR ve SSK emeklisinin 2019 yılında alacağı maaşlar.

BAĞ-KUR Esnaf Emeklisi en düşük maaşı: 1690 lira

BAĞ-KUR Tarım emeklisi en düşük maaşı: 1189.71 lira

SSK Emeklisi en düşük maaşı: (2000 öncesi) 1888 lira

SSK Emeklisi en düşük maaşı: (2000 sonrası) 1125.57 lira

Memur Emeklisi en düşük maaşı: 2379 lira

Emeklilerin (SSK, Bağ Kur Emekli Sandığı) 2019 Temmuz aylık maaşlarında ne kadar zam alacaklar? 

Temmuz'da milyonların maaşı artacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşında yapılacak artışın belli olması için ilk 6 aylık enflasyon verisi beklenirken; memurların ve memur emeklilerinin zam oranı en az yüzde 5 olacak.

Toplu sözleşmede belirlenen yüzde 5 zamma, eğer bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon yüzde 4'ü aşarsa fark eklenecek. Memur maaş katsayılarındaki artış, pek çok aylığı da etkileyecek.

Yüzde 5'lik artışa göre Temmuz aylıklarını hesapladık. Bu tutarlar eğer enflasyon farkı olursa daha da yükselecek. İşte yeni aylıklar:

Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 5 zam ve ilk 6 aylık enflasyon yüzde 4'ü aşarsa aşan kısım kadar fark yansıtılacak.

Yüzde 5'lik artışa göre, en düşük memur emeklisi maaşı 118,98 lira artışla 2 bin 379 lira 59 kuruştan 2 bin 498 lira 57 kuruşa yükselecek.

Emekli Sandığı kapsamındaki emekli doktor ve diş hekimlerine Ocak'ta başlayan ek ödeme artacak. Yüzde 5'lik artışa göre, uzmanların aylık ek ödemesi 2 bin 220 liradan 2 bin 331 liraya, uzman olmayanların da bin 697 liradan bin 782 liraya çıkacak.

Halen 601,57 lira olan 65 yaş aylığı, memur maaş katsayısındaki artışla yükselecek. Yüzde 5'lik artışa göre bu aylık 631,65 liraya ulaşacak.

Memur maaş katsayısındaki artışla engelli aylıkları da artacak. Yüzde 5'lik artışa göre; yüzde 40-69 engeli olanların aylığı 480,21 liradan 504,22 liraya, yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylığı da 720,32 liradan 756,34 liraya yükselecek.

Memur emekli maaşları ne kadar oldu?

En düşük memur emekli aylığı 2 bin 379 lira

Memur (Lisans - 1/4) 2 bin 844 lira

Öğretmen (1/4) 2 bin 924 lira

Polis (8/1) 3 bin 35 lira

Mühendis (1/4) 3 bin 566

Müsteşar (1/1) 8 bin 570 lira

Bayram ikramiyesi ne zaman?

SSK ve Bağkur emeklisinin maaşı ilk 6 ayda çıkan enflasyon kadar zamlanacak. Şu aşamada yüzde 2.26 zam garanti. Nisan, mayıs ve hazirandaki enflasyona göre zam oranı artabilir. Zamlar temmuz maaşlarına yansıyacak. Ondan önce 3 Haziran'a kadar 1000 liralık bayram ikramiyesinin hesaplara yatması bekleniyor.

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Haber Tarihi: 05 Nisan 2019 Cuma 09:44
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