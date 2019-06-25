SSK emekli son dakika zammı 2000’den önce emekli maaşı

Milyonlarca emeklinin dört gözle beklediği emekli temmuz zammına artık sayılı günler kaldı. Temmuz zammında hem memur emeklisi, hem SSK emeklisi hem Bağ-Kur hem de memurların yüzü gülecek. Emekli maaşlarına yansıyacak olan temmuz zammı için enflasyon oranları etkili olacak. SSK emekli maaşlarına ne kadar zam gelecek? Memur emeklisine ne kadar temmuz zammı yapılacak? 2000 yılından önce emekli olmuş SSK emeklisi ne kadar zam alacak? 2000’den önce emekli olup şu an en düşük 1888 lira maaş alan SSK’lı emeklinin maaşı yüzde 5.5 zam olması halinde 1992 liraya, Bağkurlu esnafın maaşı ise 1596 liradan 1684 liraya çıkacak.

Son dakika emekli temmuz zammı haberleri. Ocakta memur ve memur emeklisine yüzde 4 zam yapılmıştı. 6 aylık enflasyon bu zammı aşacağından yüzde 1.5-2 arası fark oluşabilir. Böylece en düşük memur maaşı 3512 liradan 3740 liraya, en düşük memur emekli aylığı ise 2536 liraya yükselecek. 2000’den önce emekli olup şu an en düşük 1888 lira maaş alan SSK’lı emeklinin maaşı yüzde 5.5 zam olması halinde 1992 liraya, Bağkurlu esnafın maaşı ise 1596 liradan 1684 liraya çıkacak. Son toplu sözleşmeye göre; memur ve emeklisine ocakta yüzde 4 zam yapıldı. Temmuzda ise yüzde 5 zam yapılacak. Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) göre; enflasyon ocakta yüzde 1.06, şubatta yüzde 0.16, martta yüzde 1.03, nisanda yüzde 1.69 ve mayısta da yüzde 0.95 arttı. 5 aylık toplam kümülatif enflasyon yüzde 4.98 oldu. Haziran enflasyonu ise 3 Temmuz’da ortaya çıkacak. Enflasyon yerinde saysa dahi bu zam cepte.Merkez Bankası’nın son beklenti anketine göre uzmanların haziran ayı enflasyon beklentisi yüzde 0.91 civarında. Enflasyon bu beklentilere paralel gerçekleşirse ilk 6 aylık veriler yüzde 5.5-6 arasında olabilir. Bu durumda memur ve emeklisine fark zammı yansıyacak.