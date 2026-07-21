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Gündem CHP Kadın Kolları’ndan yeni partiyi açıklayan Özel’e sert tepki! “Siyasi ilkesizlik, ahlaksızlık!
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CHP Kadın Kolları’ndan yeni partiyi açıklayan Özel’e sert tepki! “Siyasi ilkesizlik, ahlaksızlık!

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CHP Kadın Kolları’ndan yeni partiyi açıklayan Özel’e sert tepki! "Siyasi ilkesizlik, ahlaksızlık!

CHP Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı K. Bahar Önal, Özgür Özel’in CHP Grup Toplantısında yeni parti kuracağını açıklamasının siyasi ilkesizlik ve ahlaksızlık olduğunu söyledi.

Sosyal medya hesabından Özel’in son grup konuşmasında yeni parti kuracağını açıklamasına tepki gösteren Önal, “CHP’nin kürsüsüne çıkıp CHP rozetiyle destek toplayarak, sonra da ‘yeni parti kuruyoruz’ demek siyasi ilkesizliktir. Eğer yeni bir yol açacak cesaretiniz varsa, bunu başkasının çatısı altında değil, kendi adınıza yaparsınız. CHP’nin kürsüsünü basamak, CHP’nin rozetini araç, CHP’ye gönül verenleri ise hedef kitleniz olarak görmek ne siyasi etikle ne de vicdanla bağdaşır. CHP’nin adıyla güç devşirip ardından sırtını dönenler, siyasi güvenilirliklerini de tartışmaya açarlar. Bu tutum, ilke değil hesap; cesaret değil fırsatçılıktır. Siyaset, emanet edilen güveni kişisel hesaplara alet etmektir. Ahlaksızlıktır..!” ifadelerine yer verdi.

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Yorumlar

Tolgahan2026

Sen Adam degilsin özel

44

sen onu git hain kk ya söyle
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