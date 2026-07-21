CHP Kadın Kolları’ndan yeni partiyi açıklayan Özel’e sert tepki! “Siyasi ilkesizlik, ahlaksızlık!

Sosyal medya hesabından Özel’in son grup konuşmasında yeni parti kuracağını açıklamasına tepki gösteren Önal, “CHP’nin kürsüsüne çıkıp CHP rozetiyle destek toplayarak, sonra da ‘yeni parti kuruyoruz’ demek siyasi ilkesizliktir. Eğer yeni bir yol açacak cesaretiniz varsa, bunu başkasının çatısı altında değil, kendi adınıza yaparsınız. CHP’nin kürsüsünü basamak, CHP’nin rozetini araç, CHP’ye gönül verenleri ise hedef kitleniz olarak görmek ne siyasi etikle ne de vicdanla bağdaşır. CHP’nin adıyla güç devşirip ardından sırtını dönenler, siyasi güvenilirliklerini de tartışmaya açarlar. Bu tutum, ilke değil hesap; cesaret değil fırsatçılıktır. Siyaset, emanet edilen güveni kişisel hesaplara alet etmektir. Ahlaksızlıktır..!” ifadelerine yer verdi.