Emeklilik şartlarının işe başlangıç tarihine göre farklılık arz ettiği göz önünde bulunduran vatandaşlar 'ne zaman emekli olurum?' sorusunun yanıtını arıyorlar. Ne zaman emekli olacağını öğrenmek isteyenler SGK'nın emeklilik sorgulama hizmeti ile hangi yılda ve yaşta emekli olabileceğini öğrenebiliyor. Peki, SSK başlangıcı 2019 olanlar kaç yılında emekli olabilir? SSK başlangıcı 2019 olanlar ne zaman emekli olur? SSK başlangıcı 2019 ne zaman emekli olurum? SSK başlangıcı 2019 kaç yılında emekli olurum? İşte konuya dair merak edilen detaylar...

SSK başlangıcı 2019 kaç yılında emekli olurum?

SSK başlangıcı 2019 olan erkek sigortalıların emeklilik şartları

1 Mayıs 2008 ile 31 Aralık 2035 arasında; 7200 prim ödeme süresini tamamlayanlar 60 yaşında emekliliğe hak kazanıyorlar.

SSK başlangıcı 2019 olan kadın sigortalıların emeklilik şartları

1 Mayıs 2008 ile 31 Aralık 2035 arasında; 7200 prim ödeme süresini tamamlayanlar 58 yaşında emekliliğe hak kazanıyorlar.

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