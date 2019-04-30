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SSK başlangıcı 2007 kaç yılında emekli olurum?

Emeklilik şartlarının işe başlangıç tarihine göre farklılık arz ettiği göz önünde bulunduran vatandaşlar 'ne zaman emekli olurum?' sorusunun yanıtını arıyorlar. Ne zaman emekli olacağını öğrenmek isteyenler SGK'nın emeklilik sorgulama hizmeti ile hangi yılda ve yaşta emekli olabileceğini öğrenebiliyor. Peki, SSK başlangıcı 2007 olanlar kaç yılında emekli olabilir? SSK başlangıcı 2007 olanlar ne zaman emekli olur? SSK başlangıcı 2007 ne zaman emekli olurum? SSK başlangıcı 2007 kaç yılında emekli olurum? İşte konuya dair merak edilen detaylar...

30 Nisan 2019 Salı 10:29
SSK başlangıcı 2007 kaç yılında emekli olurum?

Emeklilik şartlarının işe başlangıç tarihine göre farklılık arz ettiği göz önünde bulunduran vatandaşlar 'ne zaman emekli olurum?' sorusunun yanıtını arıyorlar. Ne zaman emekli olacağını öğrenmek isteyenler SGK'nın emeklilik sorgulama hizmeti ile hangi yılda ve yaşta emekli olabileceğini öğrenebiliyor. Peki, SSK başlangıcı 2007 olanlar kaç yılında emekli olabilir? SSK başlangıcı 2007 olanlar ne zaman emekli olur? SSK başlangıcı 2007 ne zaman emekli olurum? SSK başlangıcı 2007 kaç yılında emekli olurum? İşte konuya dair merak edilen detaylar...

SSK başlangıcı 2007 kaç yılında emekli olurum?

SSK başlangıcı 2007 olan erkek sigortalıların emeklilik şartları

1999 yılında emeklilikte düzenlemeye gidildi ve 9 Eylül 1999’dan sonra şartlar ağırlaştırıldı. 9 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 yılı arasında işe yeni girenlerde sigortalılık süresi aranmıyor. Bu tarihlerde işe başlayanların emeklilik için yerine getirmesi gereken iki şart var. Birincisi 7200 gün prim ödeme süresini doldurmaları gerekiyor. İkincisi ise 60 yaşını doldurmaları gerekiyor. Bu şartları yerine getirenler emekliliğe, dolayısıyla da emekli maaşı almaya hak kazanıyor.

SSK başlangıcı 2007 olan kadın sigortalıların emeklilik şartları

Sosyal güvenlik reformunun uygulanmaya başladığı 9 Eylül 1999’dan sonra, kadınlarda emeklilik şartları da değişti. 9 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 yılı arasında işe yeni girenlerde sigortalılık süresi aranmıyor. Bu tarihlerde işe başlayanların 7000 gün prim ödemesi ve 68 yaşını doldurması gerekiyor.

Tam tarihi öğrenmek için BURAYA tıklayınız.

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Haber Tarihi: 30 Nisan 2019 Salı 10:29
  1. SSK başlangıcı 2007ne zaman emekli olurum?
  2. SSK başlangıcı 2007hangi tarihte emekli olurum?
  3. SSK başlangıcı 2007kaç yılında emekli olurum?
  4. SSK başlangıcı 2007olanlar ne zaman emekli olabilir?
  5. SSK başlangıcı 2007olanlar kaç yılında emekli olabilir?
  6. SSK başlangıcı 2007olanlar hangi tarihte emekli olabilir
  7. SSK başlangıcı 2007
  8. İşe giriş tarihi 2007
  9. SSK giriş 2007
  10. 2007ne zaman emekli olabilirim
  11. Ne zaman emekli olurum?
  12. SSK emekli olma şartları

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