Emeklilik şartlarının işe başlangıç tarihine göre farklılık arz ettiği göz önünde bulunduran vatandaşlar 'ne zaman emekli olurum?' sorusunun yanıtını arıyorlar. Ne zaman emekli olacağını öğrenmek isteyenler SGK'nın emeklilik sorgulama hizmeti ile hangi yılda ve yaşta emekli olabileceğini öğrenebiliyor. Peki, SSK başlangıcı 2000 olanlar kaç yılında emekli olabilir? SSK başlangıcı 2000 olanlar ne zaman emekli olur? SSK başlangıcı 2000 ne zaman emekli olurum? SSK başlangıcı 2000 kaç yılında emekli olurum? İşte konuya dair merak edilen detaylar...

SSK başlangıcı 2000 kaç yılında emekli olurum?

SSK başlangıcı 2000 olan erkek sigortalıların emeklilik şartları

İlk sigortalı olduğu tarih 9 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 arası olanlar sigortalılık süresi olmadan, 7000 gün prim ödemeleri ve 60 yaşını tamamları halinde emekli olmaya hak kazanırlar.

SSK başlangıcı 2000 olan kadın sigortalıların emeklilik şartları

İlk sigortalı olduğu tarih 9 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 arası olanlar tamamlaması gereken sigortalılık süresi olmadan, 7000 gün prim ödemeleri ve 58 yaşını tamamları halinde emekli olmaya hak kazanırlar.

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