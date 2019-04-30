Emeklilik şartlarının işe başlangıç tarihine göre farklılık arz ettiği göz önünde bulunduran vatandaşlar 'ne zaman emekli olurum?' sorusunun yanıtını arıyorlar. Ne zaman emekli olacağını öğrenmek isteyenler SGK'nın emeklilik sorgulama hizmeti ile hangi yılda ve yaşta emekli olabileceğini öğrenebiliyor. Peki, SSK başlangıcı 1997 olanlar kaç yılında emekli olabilir? SSK başlangıcı 1997 olanlar ne zaman emekli olur? SSK başlangıcı 1997 ne zaman emekli olurum? SSK başlangıcı 1997 kaç yılında emekli olurum? İşte konuya dair merak edilen detaylar...

SSK başlangıcı 1997 kaç yılında emekli olurum?

SSK başlangıcı 1997 olan erkek sigortalıların emeklilik şartları

İlk sigortalı olduğu tarih 24 Kasım 1995 ile 23 Mayıs 1997 arası olanlar 25 yılı tamamlamaları ve 5825 gün prim ödemeleri ve 56 yaşını tamamları halinde emekli olmaya hak kazanırlar.

İlk sigortalı olduğu tarih 24 Mayıs 1997 ile 23 Kasım 1998 arası olanlar 25 yılı tamamlamaları ve 5900 gün prim ödemeleri ve 57 yaşını tamamları halinde emekli olmaya hak kazanırlar.

SSK başlangıcı 1997 olan kadın sigortalıların emeklilikşartları

İlk sigortalı olduğu tarih 24 Mayıs 1996 ile 23 Mayıs 1997 arası olanlar 20 yılı tamamlamaları ve 5900 gün prim ödemeleri ve 53 yaşını tamamları halinde emekli olmaya hak kazanırlar.

İlk sigortalı olduğu tarih 24 Mayıs 1997 ile 23 Mayıs 1998 arası olanlar 20 yılı tamamlamaları ve 5975 gün prim ödemeleri ve 54 yaşını tamamları halinde emekli olmaya hak kazanırlar.

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