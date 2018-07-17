SSK Bağ Kur memur emeklisi temmuz zammı ödemeleri ne zaman

SGK emeklilerin temmuz ayı maaşlarıyla birlikte enflasyon farkları da bugünden itibaren hesaplara yatmaya başladı. Haziran ayı enflasyon farkıyla birlikte SGK emeklisinin en düşük maaş 2000'den önce emekli olanlarda bin 569 liradan bin 713 liraya, 2000'den sonra emekli olanlarda 935 liradan 86 lira artışla bin 21 liraya çıkmış oldu.

Temmuz zammı emeklilerin eline geçmeye başlıyor. SSK emeklisi hem zamlı maaşlarını hem de ek ödemelerini bugünden itibaren hesaplarda görecek. Bağ-Kur emeklileri ise ayın 25'i ile 28'i arasında zamlı ödemelerine kavuşacak. Açıklanan haziran enflasyon rakamıyla birlikte milyonlarca memur, sözleşmeli personel ve emeklinin alacağı zam oranları da belli olmuştu. TÜFE'deki 6 aylık artış yüzde 9,17 olarak gerçekleşmişti. Buna göre temmuz ayında memur, sözleşmeli personel ve memur emeklisi yüzde 8,67 zam alacak. İşçi ve Bağkur emeklisinin zam oranı ise yüzde 9,17 oldu. Zam sonrası en düşük memur maaşı temmuzda 3 bin 133 TL oldu. En düşük memur emeklisi maaşı 2 bin 149 TL oldu. En düşük maaş da Bağ Kur esnaf emeklilerinde bin 405 liradan bin 533 liraya, Bağ Kur tarım emeklilerinde 988 liradan bin 79 liraya çıkmış oldu.