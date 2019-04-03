SSK-Bağ-Kur emeklilik hesaplaması, tazminat alma şartları, işsizlik maaşı nasıl alınır?

Emeklilik, işsizlik maaşı, tazminat ile ilgili tüm detaylar haberimizden takip edebilirsiniz. Milyonlarca işçinin emeklilikle ilgili kafasına takılan soruları, emeklilikle ilgili bilinmesi gerekenler, emeklilik hesaplamadan tutun da işsizlik parası nasıl alınır, nereye başvuruluru? Kimler tazminat alır veya alamaz? Tazminat alma şartları neler? gibi sorularla ilgili merak edilen tüm sorular ve cevaplar bu şekilde.

Emeklilik nedir?

Normal şartlarda ne zaman emekli olabilirim? Ne zaman emekli olabilirim? Sorusu emeklilik için gün sayanlar ya da çalışma hayatının ne zaman biteceğini merak edenler tarafından araştırılıyor. Vatandaşlar, emeklilik tarihini online emeklilik sorgulama hizmetleri ile hangi yılda ve yaşta emekli olabileceğini öğrenebiliyor. Peki emeklilik yaşı hesaplama işlemi nasıl yapılır? Ne zaman emekli olabilirim? Emeklilik yaşı hesaplama 2019 nasıl olur? İnsan yaşamı için belli yaşlar arasında kalan, belirlenmiş bir çalışma süresi vardır. Özellikle işçi ya da memur gibi ücret karşılığı çalışan kişi bu süreyi doldurduğunda ve emeklilik yaşı dolduğunda şartları sağlamış olur ve dilerse artık çalışmayabilir. Şartları sağlamış bir kişi işinden ayrılıp emekli olduğunda daha önce çalışırken bağlı olduğu sosyal güvenlik kuruluşunca kendisine aylık bağlanır.

Ne zaman emekli olabilirim?

Gerekli olan şartları yerine getirdiğinizde olabilirsiniz. Yerine getirmeniz gereken en önemli şartlar emeklilik yaşının doldurulması ve prim ödenen gün sayısının tamamlanmasıdır. Emeklilik hesaplamak için TIKLAYINIZ

Prim gün sayısı nasıl belirlenir?

Prim gün sayısı emeklilik statüsüne ve sosyal güvenlik sistemine dahil olduğunuz güne göre değişiklikler gösterir. Farklı durumlar için doldurulması gereken farklı prim gün sayıları bulunduğundan durumunuza özel olan prim gün sayısını yukarıdaki emeklilik hesaplama aracımız yardımıyla kolayca tespit edebilirsiniz.

Kimler 4/a statüsünde sigortalı olabilir?

Bir hizmet sözleşmesi ile, bir yahut birden fazla işverenin yanında çalıştırılanlar, 5510 sayılı kanunun 4. maddesinin 1. fıkrasının a bendi (SSK) kapsamında sigortalı sayılırlar.

Kimler 4/b statüsünde sigortalı olabilir?

Kanuna göre, köy ve mahalle muhtarları ile hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan; Kendi işyeri olan avukat, doktor, mimar gibi ticari kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanlar, şirket ortakları, tarımsal faaliyette bulunan çiftçiler, eski adıyla Bağkur yeni adıyla 4/b kapsamında sigortalı sayılmaktadır.

Kimler 4/c statüsünde sigortalı olabilir?

Kamu idarelerinde; 4/a'lı (SSK) olmayanlardan, kadro ve pozisyonlarda sürekli olarak çalışıp ilgili kanunlarında 4/a (SSK) kapsamına girenler gibi sigortalı olması öngörülmemiş olanlar, 4/A ve 4/B'li olmayanlardan, sözleşmeli olarak çalışıp ilgili kanunlarında 4/a kapsamına girenler gibi sigortalı olması öngörülmemiş olanlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 86. maddesi uyarınca açıktan vekil atananlar, 4/c'li sigortalı sayılmaktadır. Hesaplama aracımızla SSK emeklilik sorgulama işlemi kolayca yapılabilmektedir.

SGK emeklilik işlemlerinde 1 yıl kaç gün olarak sayılır?

Normalde bir yıl 365 gün olduğu halde, uygulamada her ay 30 tam gün olarak dikkate alındığından, 1 yıl da 360 gün olarak dikkate alınır.

Emeklilik yaşı nasıl belirlenir?

Şartlar, ülkeden ülkeye değişiklikler gösterir. Birçok ülkede kadınlar er­keklere göre daha erken yaşta emekli olurlar. 1986'da İngiltere, Avustralya, Belçika ve Yunanistan'da emeklilik yaşı kadınlar için 55, erkekler için 60 olarak belirlenmiştir. Türkiye'de ise yaş devlet tarafından farklı statülere ve farklı koşullara göre kanunla belirlenmektedir. 8 Eylül 1999 tarihine kadar, kadınlar 38 erkekler ise 43 yaşında aylığa bağlanabiliyorlardı. O tarihten sonra koşullar ağırlaştırıldıkça, yaş ve prim ödeme gün sayısı da yükseltildi. Kademeli olarak yükseltilen emeklilik yaşı, 1 Ocak 2048 tarihi itibariyle 65 olarak uygulanacak. Değişik durumlar için farklı şartlar bulunduğundan durumunuza özel olan şartları yukarıdaki hesaplama aracı yardımıyla tespit edebilirsiniz.

BAĞKUR emeklilik hesaplaması nasıl yapılır?

BAĞ-KUR emeklisi olmak için gerekli olan şartlar işe giriş tarihine göre değişiklik göstermektedir. Buna göre Bağ Kur'dan emekli olabilmek için üç kritik tarih bulunmaktadır. BAĞ-KUR emekliliğini belirleyen bu tarihler emeklilik şartlarındaki farklılıkların belirlendiği tarihler olmaktadır. BAĞ-KUR sigortalılarının işe giriş tarihlerine göre şartlarının belirlendiği bu tabloya göre;

– 1 Ekim 1999 öncesinde işe girenler

– 1 Ekim 1999 ila 30 Nisan 2008 tarihleri arasında işe girenler

– 1 Mayıs 2008 sonrasında işe girenlerin emeklilik şartları farklı olmaktadır.

Bu tarihlere göre belirlenen emeklilik kriterleri ayrıca emekli olacak kadın ve erkekler içinde farklılıklar göstermektedir. Kadın sigortalı ve erkek sigortalıların aynı tarihte olan emeklilikleri arasında farklılıklar bulunmaktadır.

1999 öncesinde işe girmiş 4B kapsamındaki erkekler

BAĞ-KUR emeklilik hesaplama tablosuna göre;

1 Ekim 1999 öncesinde sigortalı olan ve bu tarih itibarı ile prim ödeme yıl sayıları 23 yıldan fazla olan erkek çalışanlar yaş şartı bulunmadan 25 yıl 9000 gün prim ödemesi yapmaları durumunda emekliye ayrılabilirler.

Bu şartı sağlayamayan kişilerin emekliye ayrılabilmeleri için emeklilik tablosundaki şartları sağlayarak yerine getirmeleri gerekmektedir. 25 yılı tamamlamaları yanı sıra belirtilen yaş kriterini de beklemeleri gerekmektedir. 01.06.2002 tarihi itibariyle 25 yıl tamamlamaya kalan süreye göre hangi yaş kriteri şu şekildedir;

25 yılın tamamlanmasına 2 yıl veya daha az süre varsa emeklilik yaşı 44

25 yılın tamamlanmasına 2 yıldan fazla veya 3 yıl 6 aydan az süre varsa emeklilik yaşı 45

25 yılın tamamlanmasına 3 yıl 6 aydan fazla veya 5 yıldan az süre varsa emeklilik yaşı 46

25 yılın tamamlanmasına 5 yıldan fazla veya 6 yıl 6 aydan az süre varsa emeklilik yaşı 46

25 yılın tamamlanmasına 6 yıl 6 aydan fazla veya 8 yıldan az süre varsa emeklilik yaşı 47

25 yılın tamamlanmasına 8 yıldan fazla veya 9 yıl 6 aydan az süre varsa emeklilik yaşı 48

25 yılın tamamlanmasına 9 yıl 6 aydan fazla veya 11 yıldan az süre varsa emeklilik yaşı 49

25 yılın tamamlanmasına 11 yıldan fazla veya 12 yıl 6 aydan az süre varsa emeklilik yaşı 50

25 yılın tamamlanmasına 12 yıl 6 aydan fazla veya 14 yıldan az süre varsa emeklilik yaşı 51

25 yılın tamamlanmasına 14 yıldan fazla veya 15 yıl 6 aydan az süre varsa emeklilik yaşı 52

25 yılın tamamlanmasına 15 yıl 6 aydan fazla veya 17 yıldan az süre varsa emeklilik yaşı 53

1999 öncesi işe girmiş 4B kapsamındaki kadınlar

BAĞ-KUR emeklilik hesaplama tablosuna göre;

1 Ekim 1999 öncesinde sigortalı olan ve bu tarih itibarı ile prim ödeme yıl sayıları 18 yıldan fazla olan kadın sigortalılarda yaş şartı bulunmadan 20 yıl ve 7200 gün prim ödemesi yapmaları durumunda emekliye ayrılabilirler.

Yukarıdaki maddede belirtilen şartı yerine getiremeyen sigortalı kadınların 20 yılı tamamlamaları yanı sıra emeklilik tablosunda belirtilen yaşı tamamlamaları gerekmektedir. 20 yılı tamamlamaya kalan süreye göre emeklilik yaş kriteri şu şekildedir;

20 yılın tamamlanmasına 2 yıl ya da daha az süre varsa emeklilik yaşı 40

20 yılın tamamlanmasına 2 yıldan fazla ya da 3 yıldan daha az süre varsa emeklilik yaşı 41

20 yılın tamamlanmasına 3 yıldan fazla ya da 4 yıldan daha az süre varsa emeklilik yaşı 42

20 yılın tamamlanmasına 4 yıldan fazla ya da 5 yıldan daha az süre varsa emeklilik yaşı 43

20 yılın tamamlanmasına 5 yıldan fazla ya da 6 yıldan daha az süre varsa emeklilik yaşı 44

20 yılın tamamlanmasına 6 yıldan fazla ya da 7 yıldan daha az süre varsa emeklilik yaşı 45

20 yılın tamamlanmasına 7 yıldan fazla ya da 8 yıldan daha az süre varsa emeklilik yaşı 46

20 yılın tamamlanmasına 8 yıldan fazla ya da 9 yıldan daha az süre varsa emeklilik yaşı 47

20 yılın tamamlanmasına 9 yıldan fazla ya da 10 yıldan daha az süre varsa emeklilik yaşı 48

20 yılın tamamlanmasına 10 yıldan fazla ya da 11 yıldan daha az süre varsa emeklilik yaşı 49

20 yılın tamamlanmasına 11 yıldan fazla ya da 12 yıldan daha az süre varsa emeklilik yaşı 50

20 yılın tamamlanmasına 12 yıldan fazla ya da 13 yıldan daha az süre varsa emeklilik yaşı 51

20 yılın tamamlanmasına 13 yıldan fazla ya da 14 yıldan daha az süre varsa emeklilik yaşı 52

20 yılın tamamlanmasına 14 yıldan fazla ya da 15 yıldan daha az süre varsa emeklilik yaşı 53

20 yılın tamamlanmasına 15 yıldan fazla ya da 16 yıldan daha az süre varsa emeklilik yaşı 54

20 yılın tamamlanmasına 16 yıldan fazla ya da 17 yıldan daha az süre varsa emeklilik yaşı 55

17 yıldan fazla süre olanlar için emeklilik yaşı 58

BAĞ-KUR kapsamında yaş haddinden emekli olacak erkekler için emeklilik şartları

Yaş haddinden emekli olarak kısmi aylık almak isteyen erkekler için emeklilik yaşı tablosuna göre;

1 Ekim 1999 tarihinden itibaren emekliliğine tam iki yıl ve iki yıldan daha az kalan erkek çalışanların 15 yıl ve 5400 gün prim ödemesi yapmaları durumunda 55 yaşını doldurmuş erkekler emekliye ayrılabilirler.

1 Ekim 1999 tarihinde 15 tam yıl ve 55 yaş için 2 yıldan fazla süresi olan erkek sigortalılara kademeli emeklilik uygulanmaktadır.

BAĞ-KUR kapsamında yaş haddinden emekli olacak kadınlar için emeklilik şartları

Yaş haddinden emekli olarak kısmi aylık almak isteyen kadınlar için emeklilik yaşı tablosuna göre;

1 Ekim 1999 tarihinden itibaren emekliliğine tam iki yıl ve iki yıldan daha az kalan kadın çalışanların 15 yıl ve 5400 gün prim ödemesi yapmaları durumunda 50 yaşını doldurmuş kadınlar emekliye ayrılabilirler.

Ekim 1999 ve Nisan 2008 tarihleri arasında sigortalı olan kadınların kısmı emeklilik alabilmek için 60 yaşını doldurmuş olmaları ve 15 yıl prim ödemelerinin bulunması gerekir.

Erkek ve kadınlarda yaş haddinden emeklilikte yaş kriterleri;

01.10.1999 tarihi itibariyle 15 yıllık sigortalılık süresinin tamamlanmasına kalan süreye göre emeklilik şartları şu şekildedir;

15 yılın tamamlanmasına 2 yıldan fazla ya da 4 yıldan az kalması durumunda emeklilik şartları 5400 prim günü ve erkekler için 56 yaş, kadınlar için 51 yaştır.

15 yılın tamamlanmasına 4 yıldan fazla ya da 6 yıldan az kalması durumunda emeklilik şartları 5400 prim günü ve erkekler için 56 yaş, kadınlar için 52 yaştır.

15 yılın tamamlanmasına 6 yıldan fazla ya da 8 yıldan az kalması durumunda emeklilik şartları 5400 prim günü ve erkekler için 57 yaş, kadınlar için 53 yaştır.

15 yılın tamamlanmasına 8 yıldan fazla ya da 10 yıldan az kalması durumunda emeklilik şartları 5400 prim günü ve erkekler için 57 yaş, kadınlar için 54 yaştır.

15 yılın tamamlanmasına 10 yıldan fazla süre kalması durumunda emeklilik şartları 5400 prim günü ve erkekler içi 58 yaş, kadınlar için 56 yaştır.

İşyerinden tazminatımı nasıl alırım?

İşyerinden tazminatımı nasıl alırım. İş hayatının en çok karşılaşılan sorularının başında ” İşyerinden Tazminatımı Nasıl Alırım ? ” şeklindeki sorular gelmektedir. Bu konudaki soruların yanıtlarını vermeye başlamadan önce kıdem ve ihbar tazminatlarının tanımını yapmak yerinde olacaktır.

Kıdem tazminatı; tazminat alma şartları, işçinin çeşitli sebeplerle işyerinden ayrılması durumunda İş Kanunu hükümleri uyarınca işveren tarafından o işyerinde çalıştığı süre için yapılan ödemedir. Kıdem tazminatının hak edilebilmesi için aynı iş yerinde en az bir yıl süreyle çalışılmış olmalıdır. İhbar tazminatı ise; iş sözleşmesinin işçi veya işveren tarafından sonlandırılması halinde işçinin işyerindeki çalışma süresine göre ya belirli bir süre öncesinden bildirim yapılması ya da bu süreye ait ücretin karşı tarafa peşin olarak ödenmesidir. İşverenin işçinin işine son vermesi ve ihbar süresini kullandırmaması durumunda ihbar tazminatı ödenebileceği gibi durumun tersi de söz konusu olabilmektedir.

Bu açıklamalar ışığında işyerinden tazminatımı nasıl alırım sorusuna kıdem tazminatını dikkate alarak yanıt vermek doğru olacaktır. Zira ihbar tazminatının hak edilmesi ve kimin kime ödeyeceğinin belirlenmesinde farklı hususlar devreye girmektedir.

İşçiye kıdem tazminatı ödenmesini gerektiren durumlar nelerdir?

İşyerinden tazminat alamak için kaç yıl çalışmam gerekir ver işyerinden tazminatımı nasıl alırım sorularına en iyi yanıt, hak etmenin şartlarından bahsetmek olacaktır. 1475 sayılı Kanunun 14. Maddesi çalışanlara ödenecek kıdem tazminatını bazı şartlara bağlamıştır. Buna göre;

Kıdem tazminatına hak kazanabilmek için aynı işveren bağlı olarak en az bir yıl süreyle çalışmış olmak.

İş akdinin, işveren tarafından haklı nedenler olarak sayılan nedenler dışındaki nedenlerle feshedilmesi.

İş sözleşmesinin işçi tarafından sağlık, iyi niyet, işyerinde işin durması ya da ahlak kurallarına aykırılık benzeri nedenlerle feshedilmesi.

İşçinin askerlik görevini yerine getirmek üzere iş sözleşmesini feshetmesi.

Emeklilik hakkının elde edilmesi ya da bu hakkı elde etmek için gereken sigortalılık süresi ve prim gününün doldurulması nedeniyle iş sözleşmesinin bitirilmesi.

Kadın işçiler için evlenme durumunda.

İşçinin ölümü nedeniyle gerçekleşen fesih durumlarında işçiye kıdem tazminatı, çalışma süresinin gerektirdiği miktarda ödenmektedir.

Bu haller dışında; işyerinden tazminatımı nasıl alırım sorusuna verilebilecek cevaplara kısaca değinelim.

İşçinin işyerinden kendi isteğiyle yani istifa ederek ayrılması durumunda kıdem tazminatı ödemesi yapılmamaktadır. İşçinin sağlık nedenleri, askerlik görevi ya da emeklilik hakkının kazanılması gibi nedenlerle iş akdini sonlandırmak istemesi halinde ise; kıdem tazminatının ödenebilmesi için bu durumların belgeler ile ispatlanması gerekmektedir.

Kadın işçilerin kendilerine tanınan evlilik nedeniyle işten ayrılma durumunda kıdem tazminatı alabilme hakkından yararlanabilmeleri için ise; evlilik tarihinden itibaren 1 yıl içinde evliliği gösteren belgenin işverene sunulması ve fesih gerekçesinin evlilik olduğu açıkça ve yazılı olarak

İşveren tarafından işçinin çalışma koşullarında esaslı değişiklik yapılmak istenen durumlarda; değişiklik önerisi işveren tarafından işçiye yazılı olarak bildirilmek zorundadır. İşçi tarafından 6 iş günü içinde kabul edilmeyen değişiklikler nedeniyle işverenin iş akdini feshetmesi halinde işçi kıdem tazminatına hak kazanacağı gibi işveren bildirim süreleri gibi yükümlülüklere de bağlı kalacaktır.

Hamilelik ya da doğum nedeniyle işten ayrılan işçiler tarafından da işyerinden kıdem tazminatımı nasıl alırım şeklindeki sorulara çok sık rastlanmaktadır. Hamilelik ve doğum, hastalık hallerinden sayılmadığından bu nedenlerle işten ayrılan işçi istifa etmiş olarak değerlendirilecek ve kıdem haklarından da vazgeçmiş sayılacaktır.

İstifa halinde kıdem tazminatı almak ancak bir tek şekilde mümkün olmaktadır. İşe giriş tarihi esas alınarak 08.09.1999 tarihinden önce sigortalılık süresi başlamış işçiler, 15 yıl ve 3600 prim gün şartını yerine getirmeleri halinde istifa ederek ayrılmaları halinde de kıdem tazminatlarını alabilmektedirler. 15 yıl 3600 gün sayısının ise aynı işyerinde tamamlanmış olması gibi bir şart söz konusu değil.