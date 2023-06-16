SSD zorunlu oluyor! HDD teknolojisi çöp olacak

Bilgisayarlardaki geleneksel sabit disk sürücülerin (HDD) yerini alan SSD’ler oldukça yüksek bir performans sunuyor. Buna rağmen birçok kişinin bilgisayar oyun kurulumu HDD’ye bağlı. Bugünkü haberlere göre bu durum artık değişecek ve zorunlu SSD dönemi başlayacak. İşte detaylar!

Oyunlar artık SSD depolama birimlerinde çalışacak

Bugün çıkan haberlerle birlikte bilgisayar oyunları için zorunlu SSD dönemi başlayacak gibi duruyor. Bu durum ise oyunların sistem gereksinimlerinde karşımıza çıkıyor. Microsoft’un merakla beklenen oyunu Starfield için açıklanmış olan sistem gereksinimlerine baktığımızda HDD’nin yer almadığını görüyoruz.

Söz konusu bu konuda şirket, oyunun yalnızca SSD depolama birimlerinde çalışacağını gösteriyor. Bunu yanı sıra Cyberpunk 2077 oyunu da SSD isteyen yapımlar arasında yer alıyor. Ayrıca oyunun Phantom Liberty eklentisi de yalnızca SSD’lere yüklenecek.

Bu oyun yapımlarının atmış olduğu adımların ilerleyen zamanlarda diğer şirketlere de örnek olacağı düşünülüyor. Bununla birlikte önümüzdeki senelerde çıkan oyunların büyük çoğunluğunda da HDD kurulumu olmayacak.

Söz konusu olay birçok oyuncu için önemli bir sorun olmayacak. Bunun sebebi de SSD’nin bazı sistemlerde yerleşik bir şekilde yer alması. Özellikle Microsoft’un Windows bilgisayarlarda SSD’yi standart hale getirmek için çalıştığını görüyoruz.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Şirket, geçtiğimiz yıllarda tüm yeni Windows bilgisayarların SSD ile satışa sunulmasını istedi. Ancak bu olayda üretici firmalardan olumlu bir dönüş almadı. Bundan dolayı şirket, adımını bu kez gerçekten atmak istiyor gibi duruyor.