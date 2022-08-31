SSCB'nin tabutuna çivi çakıp Batı'ya teslim eden Mihail Gorbaçov öldü

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin (SSCB) son lideri Mihail Gorbaçov 91 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Haziran ayında Gorbaçov Vakfı sözcüsü Vladimir Polyakov, Mikhail Gorbaçov'un böbrek hastalığından muzdarip olduğunu ve hemodiyaliz de dahil olmak üzere tedavi gördüğünü söylemişti.

SSCB'nin sonunu getirdi

74 yıllık birliğin 15 parçaya bölünmesi sadece birliği oluşturan cumhuriyetleri etkilemedi. Sovyetler Birliği'nin dağılmasının, uluslararası alanda da devasa sonuçları oldu.

Sovyetler Birliği'nin dağılmasında elbette Batı'nın ambargosu gibi dış etkenler de rol oynadı ama bunlar da kısmen iç nedenlerle, Kremlin'in tercihleriyle bağlantılıydı. Örneğin, silahlanma ve uzay yarışına girilmesi ya da ekonomi sadece belirli alanlarda geliştiği için petrol fiyatlarının düşmesinden aşırı etkilenmesi de rol oynadı.

Mihail Gorbaçov da birliği dağıtan kritik kararı alan SSCB'nin son lideri olarak tarihe geçti.