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SSAUMDER’in ilk hedefi 5 bin adet okul çantası dağıtmak

Sporda Şiddet, Alkol ve Uyuşturucuyla Mücadele Derneği (SSAUMDER) tarafından başlatılan kampanya kapsamında ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına okul forması ve çantası dağıtımı başladı.

17 Ağustos 2019 Cumartesi 17:02
SSAUMDER’in ilk hedefi 5 bin adet okul çantası dağıtmak

Sporda Şiddet, Alkol ve Uyuşturucuyla Mücadele Derneği (SSAUMDER) tarafından başlatılan kampanya kapsamında ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına okul forması ve çantası dağıtımı başladı.


Sporda Şiddet, Alkol ve Uyuşturucuyla Mücadele Derneği (SSAUMDER) tarafından 2013 yılından bu zamana kadar her yıl düzenli olarakücretsiz hikaye ve boyama kitabı, spor malzemeleri, tohumlu kalem gibi yardımlar yapıyordu. Bu yıl farklı bir kampanya başlatan SSAUMDER ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına hediye edilmek üzere okul çantası ve okul forması kampanyası için çalışmalar başlattı. Kampanya ile ilgili açıklama yapan Sporda Şiddet Alkol ve Uyuştucuyla Mücadele derneği kurucu üyesi ve basın sözcüsü Fatma Kevser Köşker “Her yıl yaptığımız etkinliklerin üzerine daha fazlasını katarak ileriki yıllarda daha fazla neler yapabiliriz diye düşünerek daha kapsamlı, ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının eksiklerini kapatabilen faaliyetler yapmak için daha etkin bir dernek olmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda ihtiyaç sahibi ailelerin çocukluklarının çocuk gibi yaşayabilmesi adına çalışmalar yapmaktayız. Dernek üyelerimiz, bizleri destekleyen kurum ve kuruluşlarımızın da katkılarıyla her sene daha fazla çocuğumuzun eksiğini kapatmaya devam edeceğiz” dedi.


Özellikle ihtiyaç sahibi aileleri doğru tespit edebilmek için okullarıdan gelecek geri dönüşlere çok ihtiyaçları olduğunu ifade eden Köşker, “Çünkü ihtiyacı en fazla olan aileyi en iyi öğretmenlerimiz ve okul aile birliği yöneticilerimiz bilmektedir. Dolayısıyla bizde ihtiyaç sahibi çocuklarımıza ulaşabilmek adına buradan özellikle öğretmenlerimize ve okul aile birliği başkanlarınıza çağrıda bulunuyoruz. Lütfen okullarımıza gönderdiğimiz kargolarda bulunan whatsapp telefon numaramıza okulunuzda ki ihtiyaç sahibi çocukların sayısını ve yaşlarını bize mutlaka bildirin. Evet belki her ihtiyacı olan çocuğumuza yetişemeyiz ancak en azından elimizden geldiği kadarı ile destek olup ihtiyaç sahibi çocuklarımızın sayısını azaltabiliriz. İlk hedefimiz okullar başlamadan önce 5 bin adet okul çantası dağıtmak, akabinde kış mevsimi başlamadan kışlık okul forması dağıtacağız, sonrasında ki her ay yapacağımız farklı etkinliklerle okullarımızdan gelen talep doğrultusunda okullarımızın taleplerini karşılamayı hedefliyoruz. Pazartesi itibariyle kargo ile okullarımıza göndermiş olduğumuz afişlerimizi lütfen okullarınızın görünebilir kısımlarına asınız. Böylelikle ailelerde bilgilensin, bu kampanyadan haberdar olsun ve bizlere ulaşabilsinler. Dernek olarak 2019-2020 eğitim öğretim yılında tüm öğretmenlerimize ve öğrencilerimize başarılı, sağlıklı bir eğitim öğretim yılı geçirmelerini temenni ederiz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 17 Ağustos 2019 Cumartesi 17:02
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