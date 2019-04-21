Sri Lanka ve başkenti terör olaylarıyla dünyanın gündemine oturdu. Başkentteki 3 otelin yanı sıra Dehiwela kentinde hayvanat bahçesi yakınındaki bir oteli hedef alan patlama gerçekleşti. Peki, Sri Lanka nerede? Sri Lanka'nın başkenti neresi? İşte konuya dair merak edilen detaylar...

Sri Lanka neresi? | Sri Lanka nerede?

Sri Lanka’nın başkenti neresi?

Kolombo Sri Lanka'nın en büyük şehri ve başkentidir. Sri Lanka'nın medya faaliyetlerinin neredeyse tamamı başkent Colombo'da gerçekleştirilir. Şehir, Güneydoğu Asya'nın popüler bir moda merkezidir.

Colombo'daki popüler yerler

Beria Gölü

Beira Gölü, Sri Lanka'da, Colombo şehrinin merkezinde bir göldür. Göl, şehirdeki birçok büyük işletme ile çevrilidir. Başlangıçta 100 yıl önce yaklaşık 1.65 km² araziyi işgal etti ve o zamandan beri çeşitli nedenlerden dolayı bugün 0,65 km²'ye düşürüldü.

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Galle Face Gree

Geçmişte daha geniş bir alana yayılan ve “Galle Face Green” olarak anılan bölge, 1859 yılında Sir Henry George Ward tarafından düzenlettirilmiştir. Galle Face Green başlangıçta Hollandalılar tarafından toplarını Portekiz’e karşı stratejik bir ateş hattına dönüştürmenin bir yolu olarak ortaya atıldı.

Colombo Ulusal Müzesi

Colombo Ulusal Müzesi, aynı zamanda Sri Lanka Ulusal Müzesi olarak da bilinir, Colombo'daki iki müzeden biridir. Sri Lanka'daki en büyük müzedir. Merkezi hükümetin Ulusal Müzesi Bölümü tarafından korunmaktadır