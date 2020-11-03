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Aktüel Sri Lanka'da sığ sularda mahsur kalan yaklaşık 100 pilot balina kurtarıldı
Aktüel

Sri Lanka'da sığ sularda mahsur kalan yaklaşık 100 pilot balina kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2020-11-03 19:06:49 -
Sri Lanka'da sığ sularda mahsur kalan yaklaşık 100 pilot balina kurtarıldı

ANKARA (AA) - Sri Lanka'da sığ sularda mahsur kalan 100 kadar pilot balina kurtarıldı.

CNN'deki habere göre, Sri Lanka Deniz Çevre Koruma Ajansından (MEPA) yapılan açıklamada, başkent Colombo'nun 25 kilometre güneyinde Panadura sahilinde dün bulunan 100 kadar kısa yüzgeçli pilot balinanın, yöre halkının da yardımıyla kurtarıldığı bildirildi.

MEPA Başkanı Dharshani Lahandapura, "Kıyılarımızda bu kadar çok sayıda balinayla karşılaşmak çok da olağan bir durum değil" ifadesini kullanarak, hala bu kadar balinanın neden sahile vurduğunun bilinmediğini söyledi.

Sri Lankalı yetkililer, güney Asya ülkesinde bir defada ilk kez bu sayıda balinanın sığ sularda mahsur kaldığını belirtmişti.

Avustralya'nın Tazmanya eyaletinin Macquarie Heads bölgesinde, eylülde sığ sularda yaklaşık 470 pilot balina mahsur kalmış, 108'i kurtarılmıştı.

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