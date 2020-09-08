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Aktüel Sri Lanka'da petrol tankerinde yeni yangın
Aktüel

Sri Lanka'da petrol tankerinde yeni yangın

Yeniakit Publisher
2020-09-08 11:43:30 -
Sri Lanka'da petrol tankerinde yeni yangın

COLOMBO (AA) - Sri Lanka'nın doğusunda bir petrol tankerinde 3 Eylül'de çıkan yangın kısmen kontrol altına alınırken, tankerde dün yeni bir yangının daha çıktığı bildirildi.

Sri Lanka Donanma Sözcüsü Yüzbaşı Indika de Silva, yaptığı açıklamada, Kuveyt'teki Mina Al Ahmadi Limanı'ndan Hindistan'ın Paradip Limanı'na petrol taşıyan "MT New Diamond" adlı gemide 3 Eylül'de çıkan yangını söndürme çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Yangının kısmen kontrol altına alındığını kaydeden De Silva, söndürme çalışmaları sürerken pazartesi akşamı tankerde yeni bir yangının çıktığını aktardı.

De Silva, yeni yangının kısa süreliğine şiddetini artırmasına karşın kontrol altına alındığını ancak tam olarak söndürülemediğini belirtti.

Söndürme çalışmalarına Sri Lanka'dan üç gemi ve 4 deniz römorkörü, Hindistan'dan 6 gemi ve sahil güvenlik uçağı katılıyor.

Tankerin makine dairesindeki kazanın patlamasıyla çıkan yangın 5. gününe girerken kontrol altına alınmasına karşın hala söndürülemedi.

Tankerdeki yeni yangın, hükümetin, yangının deniz çevresine zarar verip vermediğini araştırmak için bilim adamlarından oluşan bir heyet göndermeyi planladığını açıklamasının ardından başladı.

Donanma yetkilileri, Sri Lanka'nın doğu kıyılarının yaklaşık 40 deniz mili (74 kilometre) açığında bulunan gemide, petrol sızıntısı olmadığını ifade etti.

Uzmanlar, tankerde sızıntı veya patlama olması durumunda büyük bir ekolojik felaket yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Yetkililer, bölgede yapılacak incelemenin ardından yangınla ilgili yasal süreçlerin başlatılabileceğini kaydetti.

Kuveyt'teki Mina Al Ahmadi Limanı'ndan devlete ait Indian Oil Corporation'ın rafinerisinin bulunduğu Hindistan'ın Paradip Limanı'na ham petrol taşıyan "MT New Diamond" adlı geminin makine dairesindeki kazanın patlamasıyla yangın çıkmıştı.

Patlamada, mürettebattan bir Filipinli hayatını kaybetmişti, biri yaralanmıştı.

Tankerdeki 18'i Filipinli ve 5'i Yunan 23 kişilik mürettebattan 21'i kurtarılmıştı.

Yangın çıktığı sırada Sri Lanka'nın doğu kıyılarının yaklaşık 38 deniz mili (70 kilometre) açığında bulunan tanker, 20 deniz mili (37 kilometre) sürüklenmiş ancak sonrasında bir deniz römorku tarafından çekilmişti.

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