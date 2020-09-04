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Aktüel Sri Lanka'da petrol tankerinde çıkan yangın ikinci gününde söndürülmeye çalışılıyor
Aktüel

Sri Lanka'da petrol tankerinde çıkan yangın ikinci gününde söndürülmeye çalışılıyor

Geminin kazan dairesinde meydana gelen patlamada mürettebattan biri öldü biri yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-09-04 14:13:13 -
Sri Lanka'da petrol tankerinde çıkan yangın ikinci gününde söndürülmeye çalışılıyor

ANKARA (AA) - Sri Lanka’nın doğusunda bir petrol tankerinde dün çıkan yangını söndürmek üzere Hindistan ve Sri Lanka’dan hareket eden gemiler ile helikopterler çalışma yürütüyor.

Kuveyt'teki Mina Al Ahmadi Limanı'ndan Hindistan'ın Paradip Limanı'na petrol taşıyan "MT New Diamond" adlı geminin makine dairesindeki kazanın patlamasıyla yangın çıktı.

Patlamada, mürettebattan bir Filipinli hayatını kaybetti, biri de yaralandı.

Sri Lanka Donanma Sözcüsü Indika Silva, dünden bugüne şiddetini artıran yangının, henüz petrolün depolandığı bölgeye ulaşmadığını ve petrol sızıntısı olmadığını bildirdi.

Silva, yangının söndürülmesi çalışmaları için Sri Lanka donanmasından dört yardım gemisi gönderildiğini ve 18’i Filipinli ve 5’i Yunanlı 23 kişilik mürettebattan 21'inin kurtarıldığını aktardı.

Yangın söndürme çalışmalarına Sri Lanka'dan üç gemi ve deniz römorkörü, Hindistan'dan iki gemi ve sahil güvenlik uçağı katılıyor.

Kuveyt'teki Mina Al Ahmadi Limanı'ndan devlete ait Indian Oil Corporation'ın rafinerisinin bulunduğu Hindistan'ın Paradip Limanı'na ham petrol taşıyan tanker, yangın çıktığı sırada Sri Lanka'nın doğu kıyılarının yaklaşık 38 deniz mili (70 kilometre) açığında bulunuyordu.

Sri Lankalı yetkililer, saatte 1,29 kilometre hızla kıyıya süreklenen geminin, cumartesi gündüz saatlerinde kıyıya ulaşacağını belirtiyor.




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