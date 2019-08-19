Sri Lanka'da orduda tartışmalı terfi Sri Lanka'da insan haklarını ihlal etmekle itham edilen general, ordu komutanlığına getirildi

COLOMBO (AA) - Sri Lanka'da iç savaş sırasında insan hakları ihlallerinde bulunmakla itham edilen bir general, ordu komutanlığına getirildi. Sri Lanka Devlet Başkanı Maithripala Sirisena'nın ofisinden yapılan açıklamada, Tümgeneral Shavendra Silva'nın yeni ordu komutanı olduğunu bildirildi. Silva, ülkede 2009 yılında iç savaşın son evrelerinde Tamil Kaplanları'nın son kalesini kuşatan 58. tümeni komuta ediyordu. Uluslararası insan hakları örgütleri, bu tümeni insan hakları yasalarını ihlal etmekle suçluyordu. Sri Lanka'da Tamil grupları, 1970'lerin başında Budizm'in resmi din ilan edilmesi, Tamillerin karşılaştıkları ayrımcılıkla mücadele için örgütlenme yoluna giderek Tamil Kaplanları'nı kurmuş ve bağımsız bir devlet talebiyle silahlı mücadele başlatmıştı. Sri Lanka ordusu, Tamil isyancılarını 2009 yılında yenilgiye uğratmıştı. Ülkede 26 yıl süren ve yaklaşık 100 bin kişinin öldüğü tahmin edilen iç savaşta iki taraf da savaş suçu işlemekle itham edilmişti. Sri Lanka, senelerdir uluslararası toplumun savaş suçu iddiaları hakkında bağımsız soruşturma çağrılarını dikkate almamakla eleştiriliyor.

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