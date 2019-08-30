0553 313 94 23

Sri Lanka'da mahkemeden "intihar bombacısının kalıntılarını mezardan çıkarın" kararı

Mahkeme, Paskalya Bayramı saldırganının ceset kalıntılarının gömüldüğü halk mezarından çıkarılmasına karar verdi

30 Ağustos 2019 Cuma 20:45
Sri Lanka'da mahkemeden "intihar bombacısının kalıntılarını mezardan çıkarın" kararı

COLOMBO (AA) - Sri Lanka'da mahkeme, 21 Nisan'da 27 kişinin ölümüne neden olan intihar bombacısının ceset kalıntılarının defnedildiği halk mezarından çıkarılmasına karar verdi.

Polis Sözcüsü Ruwan Gunasekare'nin yaptığı açıklamaya göre, mahkeme, Batticaloa'daki Kalliyankadu halk mezarlığına gömülen bombacının kalıntılarının defnedildiği yerden çıkarılmasını ve belirlenecek başka bir yere gömülmesini istedi.

İntihar bombacısının ceset kalıntıları yeni mezar yeri belirlenene kadar devlet hastanesi morgunda ve polis koruması altında tutulacak.

Aralarında saldırılarda hayatını kaybeden kurbanların yakınlarının da bulunduğu yüzlerce kişi, intihar bombacısının halk mezarlığına defnedilmesini protesto ederek, gösteri düzenlemişti.

Batticaloa'daki Siyon kilisesine saldıran intihar bombacısı, 27 kişinin ölümüne, 70'den fazla kişinin yaralanmasına neden olmuştu.

- Ülkedeki terör saldırıları

Sri Lanka'da 21 Nisan'da Hristiyanlar için kutsal Paskalya ayini sırasında Kochchikade'deki St. Anthony's, Katana'daki St. Sebastian ve Batticaloa'daki Meryem Ana kiliseleri ile başkent Kolombo'daki beş yıldızlı Shangri-La, Cinnamon Grand ve Kingsbury otellerine bombalı saldırılar düzenlenmişti.

Bu saldırıların ardından başkent Kolombo'nun banliyöleri Dehiwala'daki Konukevi ve Dematogoda'daki üst geçit yakınında patlamalar yaşanmıştı. Yetkililer, saldırılarda 253 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Bombalı saldırıların fail ve iş birlikçilerinin tümünün ya yakalandığını ya da öldürüldüğü duyurulmuştu.

Hükümet, saldırılardan Ulusal Tevhid Cemaati adlı yerel terör örgütünü sorumlu tutmuştu. Sağlık Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Rajitha Senaratne, örgütün saldırıları uluslararası bir terör şebekesinin desteğiyle gerçekleştirdiğinden şüphelenildiğini ifade etmişti.

Bombalı saldırıları terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 20:45
  1. Sri Lanka

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şenol Güneş Kasımpaşa’da tribünde
    1. Şenol Güneş Kasımpaşa’da tribünde
    2. TOFAŞ, Antalya'da kampa girecek
    3. İmamoğlu, laikçi derneklere kesenin..
    4. Sri Lanka'da mahkemeden "intihar..
    5. Kara Astsubay Meslek Yüksek Okulunda..
    6. Goman Dağı'nda Zafer Bayramı coşkusu
    7. Esad rejimi İdlib’e saldırdı: 4 ölü, 6..
    8. Göztepe, Denizlispor maçının..
    9. 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu
    10. Ege sallanıyor! Bir deprem daha oldu
    11. Kayserispor-Galatasaray maçından notlar
    12. Büyük Zafer'in 97'nci yıl dönümü
    13. Ege Denizi'nde deprem
    14. Şiddetli rüzgar elektrik direğini..
    15. Azerbaycan’da 30 Ağustos Zafer Bayramı..
    16. Ahmet Davutoğlu'ndan cephesinden..
    17. "UEFA ve Avrupa futbol ailesi..
    18. Hatay’da sazlık alanda yangın
    19. Büyük Zafer'in 97'nci yıl dönümü
    20. Mevlüt Erdinç, Fenerbahçe'de
    21. Türkiye’den KKTC’ye uyuşturucuya karşı..
    22. Avrupa borsaları günü İtalya hariç..
    23. Artistik Cimnastik Dünya Challenge..
    24. Mersin’deki kazada ölü sayısı 5’e..
    25. Gölmarmara’da traktör kazası: 1 ölü
    26. Mevlüt Erdinç Fenerbahçe’de
    27. CHP’nin eski yönetim kurulu üyesi..
    28. Zafer bayramı ay ve yıldız yaparak..
    29. Milli kayakçılar Zafer Bayramı'nı..
    30. Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'den..
    Nihat Ergün'den istifa açıklaması!
    Nihat Ergün'den istifa açıklaması!
    AK Partili isimden Davutoğlu’na sert tepki! ‘Sen dünyanın en güvenilmez adamısın’
    AK Partili isimden Davutoğlu’na sert tepki! ‘Sen dünyanın en güvenilmez adamısın’
    Sözleri çok konuşulmuştu! Davutoğlu kimi kastettiğini açıkladı
    Sözleri çok konuşulmuştu! Davutoğlu kimi kastettiğini açıkladı
    İmamoğlu'nun Diyarbakır'da kimle görüşeceği ortaya çıktı
    İmamoğlu'nun Diyarbakır'da kimle görüşeceği ortaya çıktı
    Beyaz Saray'dan Erdoğan açıklaması
    Beyaz Saray'dan Erdoğan açıklaması

    Günün Karikatürü

    30 Ağustos 2019
    İmamoğlu’nun adaylığı o skandal toplantıda kesinleşmiş!
    İmamoğlu’nun adaylığı o skandal toplantıda kesinleşmiş!
    5 milyon emekli bekliyor! Maaşlar 550 TL artacak
    5 milyon emekli bekliyor! Maaşlar 550 TL artacak