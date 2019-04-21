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Sri Lanka neresi? | Sri Lanka nerede?

Ada ülkesi Sri Lanka'da vuku bulan patlamaların ardından, en az 138 kişi hayatını kaybederken, en az 500 kişi de yaralandı. Yaşanan bu olayın ardından Sri Lanka'nın nerede olduğu merak edilmeye başlandı. Peki, Sri Lanka nerede? İşte konuya dair merak edilen detaylar...

21 Nisan 2019 Pazar 13:07
Sri Lanka neresi? | Sri Lanka nerede?

Ada ülkesi Sri Lanka'da vuku bulan patlamaların ardından, en az 138 kişi hayatını kaybederken, en az 500 kişi de yaralandı. Yaşanan bu olayın ardından Sri Lanka'nın nerede olduğu merak edilmeye başlandı. Peki, Sri Lanka nerede? İşte konuya dair merak edilen detaylar...

Sri Lanka'da ne oldu? | Sri Lanka nerede? Sri Lanka nüfusu ne kadar? Sri Lanka haritası

Sri Lanka nerede?

Sri Lanka, Güney Astadaki ada ülkesidir. Hindistan'ın 31 kilometre güneyinde ve Hint Okyanusu'nda bulunan bir ada ülkesi olan Sri Lanka, 1972 yılından önce Seylan olarak bilinmekteydi.

Sri Lanka’nın başkenti neresi?

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Haber Tarihi: 21 Nisan 2019 Pazar 13:07
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