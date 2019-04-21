Sri Lanka neresi? | Sri Lanka nerede?

Ada ülkesi Sri Lanka'da vuku bulan patlamaların ardından, en az 138 kişi hayatını kaybederken, en az 500 kişi de yaralandı. Yaşanan bu olayın ardından Sri Lanka'nın nerede olduğu merak edilmeye başlandı. Peki, Sri Lanka nerede? İşte konuya dair merak edilen detaylar...

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Sri Lanka nerede?

Sri Lanka, Güney Astadaki ada ülkesidir. Hindistan'ın 31 kilometre güneyinde ve Hint Okyanusu'nda bulunan bir ada ülkesi olan Sri Lanka, 1972 yılından önce Seylan olarak bilinmekteydi.

Sri Lanka’nın başkenti neresi?