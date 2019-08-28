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Srebrenitsalı anneler Hollanda'yı AİHM'e şikayet edecek

Bosna Hersek'teki Srebrenitsa ve Zepa Anneleri Derneği, Srebrenitsa Soykırımı sırasında BM bünyesinde bölgede görev yapan Hollandalı askerlerin, kendilerine sığınan Boşnak sivilleri Sırplara teslim etmesi meselesini AİHM'e taşıyacak

28 Ağustos 2019 Çarşamba 13:56
Srebrenitsalı anneler Hollanda'yı AİHM'e şikayet edecek

SARAYBOSNA (AA) - Bosna Hersek'te faaliyet gösteren Srebrenitsa ve Zepa Anneleri Derneği, 1995'te ülkenin doğusundaki Srebrenitsa'da yapılan soykırım sırasında bölgede görev yapan Hollandalı askerlerin kendilerine sığınan Boşnak sivilleri Sırp askerlere teslim etmesi meselesini Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) götürecek.

Hollanda Yüksek Mahkemesinde geçen ay görülen temyiz davasında, soykırım sırasında Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde bölgede görevli Hollandalı askerlerin "kısmen" suçlu bulunması ve sorumluluk payının yüzde 30'dan 10'a indirilmesine tepki gösteren Srebrenitsalı anneler, Hollanda'yı AİHM'e şikayet etme kararı aldı.

Srebrenitsa ve Zepa Anneleri Derneği Başkan Yardımcısı Kada Hotic, başkent Saraybosna'da düzenlenen basın toplantısında, 8 binden fazla Boşnak sivilin katledildiği soykırımın Hollandalı askerlerin gözü önünde yaşandığını anımsatarak, "Son kararla Hollanda'nın sorumluluk payı yüzde 10'a düşürüldü. Biz bunun ne anlama geldiğini bilmiyoruz. Zira hepimiz BM koruması altındaydık ve bize hayatta kalacağımız sözü verilmişti." dedi.

AİHM'e başvuru yapacak avukatlardan Semir Guzina da Hollanda Yüksek Mahkemesinin son kararıyla kurban yakınlarına verilmesi gereken tazminat oranının da düşürüldüğünü anımsattı.

Gelecek altı ay içinde hazırlıklarını yapıp AİHM'e başvuracaklarını ifade eden Guzina, "Maddi ve manevi olmak üzere iki tür tazminat talebimiz var. Tazminat talep edenlerin listesi hazırlanacak. Hollandalı askerlerin gözleri önünde 350 sivil öldürüldüğünü biliyoruz." dedi.

Temmuzda açıklanan temyiz kararında, Hollanda Yüksek Mahkemesi, Hollandalı askerlere sığınan 300 kadar Boşnak sivilin yaşama şansının çok düşük olduğu belirtilmiş ve daha önce de "kısmen" suçlu bulunan Hollanda'nın sorumluluk payını yüzde 10'a düşürmüştü.

Müebbet hapse mahkum edilen savaş suçlusu Sırp komutan Ratko Mladic emrindeki Sırp birliklerin, 11 Temmuz 1995'te Srebrenitsa'ya girmesinin ardından başlayan soykırımda en az 8 bin 372 sivil Boşnak katledilmişti.

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 13:56
  1. AİHM
  2. Saraybosna
  3. Srebrenica Anneleri

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