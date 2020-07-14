Srebrenitsa katliamının 25. Yılı

Bilgehan Sarı yeniakit.com.tr

Savaştan önce 24 bin kişilik nüfusa sahip olan Srebrenitsa, savaş sonrası gerçekleşen göçlerden sonra 60 bine yükselmişti. Artan nüfus ile beraber açlık ve hastalıklarla mücaedele etmeye başlamıştı. Daha sonraki süreçte Birleşmiş Milletler’in korumaya alındı ve bu koruma sebep gösterilerek sivillerin ellerindeki silahlar toplandı. 11 Temmuz 1995 günü ise Birleşmiş Milletler’in bölgeden sorumlu komutanı Hollandalı Thom Karremans şehir ve içinde bulunan 25 bin insanı Sırp askerlere teslim etti.

64 toplu mezar kazıldı

Şehri ve 25 silahsız sivilin bulunduğu kenti hiç zorlanmadan ele geçiren Sırp askerler ise kayıtlara geçen sayılara göre esir aldıkları 10 bin kişiden 8 bin 300 kişiyi öldürerek kimlikleri açığa çıkmasın diye parçalanarak 64 toplu mezara gömdü.

Sırbistan sorumlu tutulmadı

Savaş sonrası Hollanda mahkemesi Hollandalı askerleri katliamın yüzde 30’undan suçlu bulurken, Lahey Adalet Divanı katliamın bir soykırım olduğunu kabul etti ancak soykırımdan Sırbistan’ın sorumlu tutulmayacağını açıkladı.

Sadece Srebrenitsa’daki soykırım kabul edildi

Bosna Savaşı davasında 11 ayrı suçtan yargılananlardan Sırp lider Radovan Karadzic'in 8 bin Müslüman Bosnalının öldürüldüğü Srebrenitsa'da soykırım yapmaktan suçlu buldu. Bosna'daki diğer beldelerde işlenen suçların 'soykırım' olmadığına hükmeden mahkeme "Karaciç, Bosna'daki belediyelerde insanlığa karşı suç işlemekten sorumludur" kararına vardı. Karaciç ,11 suçun 10'undan suçlu bulundu. Mahkeme, Sırp liderin Saraybosna kuşatması sırasında 'savaş suçu' işlediğine de hükmetti. 40 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Bugün hala savaş döneminde hayatını kaybeden fakat cesedine ulaşılamayan birçok vatandaşın olduğu biliniyor.