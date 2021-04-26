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Sağlık Sputnik V aşısının yan etkisi var mı? Rus aşısı kaç doz yapılıyor?
Sağlık

Sputnik V aşısının yan etkisi var mı? Rus aşısı kaç doz yapılıyor?

Rus aşısının yan etkileri nelerdir? Türkiye’de kısa bir süre içiresinde Sputnik V aşısı da kullanılmaya başlanacak. Bu sebeple milyonlarca kişi Rus aşısının yan etkisi olup olmadığını araştırıyor. Peki, Sputnik V aşısı ne gibi yan etki yapıyor?

Yeniakit Publisher
2021-04-26 16:31:00 -
Sputnik V aşısının yan etkisi var mı? Rus aşısı kaç doz yapılıyor?

Koronavirüs salgınının sona ermesi için toplumların büyük bölümünün aşılanması gerekiyor. Hal böyle olunca daha çok aşıya ihtiyaç duyuluyor. Ülkemizde Çin ve Rus aşıları yapılıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kısa süre içerisinde Rus aşısının da devreye gireceğini belirtiyor. Peki, Sputnik V aşısının yan etkisi oluyor mu?

Sputnik V aşısının yan etkisi var mı? Rus aşısı kaç doz yapılıyor?

Sputnik V aşısı Çin ve Alman aşılarında olduğu gibi 2 doz şeklinde uygulanıyor. Rus aşısı +2+8C saklama sıcaklığına sahip. Ruş aşısı sırada dolaplarda da bu sebeple kolaylıkla muhafaza ediliyor. Onay alan ilk koronavirüs aşısı olan Sputnik V Rusya'da 5 Aralık 2020 ile 31 Mart 2021 tarihleri arasında iki doz olarak uygulandı. Bu tarihler arasında aşı olanlarla ilgili yapılan çalışmaya göre Sputnik V aşısının etkinliği yüzde 97,6 olarak açıklandı. Sputnik V aşısının kolda hafif kızarıklık dışında ciddi bir yan etkisi olmadığı ifade edilmiyor. Öte yandan Sputnik V aşısının fiyatı 10 dolar. Söz konusu aşı 60 ülkede kullanılıyor.

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