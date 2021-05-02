Koronavirüs salgınında aşılar son derece önemli. Son olarak ülkemizde Sputnik V aşısı için acil kullanım onayı verildi. Kısa sürede Rus aşısı da uygulanmaya başlanacak. Çin ve Alman aşısı gibi Rus aşısı da iki doz olarak uygulanıyor. Peki, Rus aşısı güvenli mi?

Sputnik V aşısı kaç doz yapılacak? Rus aşısı güvenli mi?

Ankara Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık, Rus aşısı hakkında değerlendirmelerde bulundu. Prof. Dr. İsmail Balık, “Bu aşı da diğer iki aşımız gibi oldukça etkili bir aşıdır. Bu aşıyla beraber tedarik zenginliğimiz artmış olacak. Salgınla mücadelede aşı elimizdeki en büyük silah olduğu için önemli ölçüde bizi rahatlatacaktır. Şubat tarihinde bu aşının verileri açıklandı. Bu verilere göre yüzde 91.6 oranında etkili olduğu görülüyor. 60'ın üzerinde ülkeden onay aldı ve yaygın bir şekilde kullanılıyor. Hatta en yaygın kullanıla 3 aşıdan biridir. Bu aşı sıfırdan Türkiye'de üretilecek. Bu da dışa bağımlılığı ortadan kaldırmak adına çok önemli bir artı avantaj olacaktır” dedi.