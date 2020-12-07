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Sağlık 'Sputnik V' aşısı endişesi! Ruslar aşı olmak istemiyor
Sağlık

'Sputnik V' aşısı endişesi! Ruslar aşı olmak istemiyor

Ruslar, yeni tip koronavirüse karşı (Kovid-19) kendi ülkelerinde üretilen "Sputnik V" aşı adayını yaptırmakta kararsız kaldı. Rusya’da "Super Job" Sosyal Araştırma Merkezi’nin aşılanmayla ilgili yaptığı ankete göre, Rus vatandaşlarının yüzde 70’i aşılanmak istemiyor.

Yeniakit Publisher
2020-12-07 23:43:00 -
'Sputnik V' aşısı endişesi! Ruslar aşı olmak istemiyor

Rus vatandaşları, yeni tip koronavirüse karşı (Kovid-19) kendi ülkelerinde üretilen "Sputnik V" aşı adayını yaptırmakta kararsız kaldı. Bazı Ruslar Kovid-19 aşı adayını yaptırmak isterken bazıları ise aşıya güvenmediklerini ve aşılanmak istemediklerini ifade ediyor.

Rus vatandaşları, ülkede Kovid-19’a karşı geliştirilen "Sputnik V" aşı adayını ve hafta sonu başlayan toplu aşılama sürecini değerlendirdi.

Moskova sakinlerinden Sergey Kapustin, vatandaşların aşı olma konusunda farklı görüşlere sahip olduğunu, fakat kendisinin aşılanmak istediğini dile getirdi.

Kapustin, "Rus hükümeti ve liderimize aşı konusunda tamamen güveniyorum. Herkes bu konuda farklı konuşabilir. Her şey güzel olacak." diye konuştu.

Ekaterina Kapustina da aşının insan vücudunda olumlu etki oluşturacağını savunarak, "Herkese sağlık diliyorum ve aşı yaptırmayı tavsiye ediyorum." dedi..

"Bu aşı farelerde bile denenmedi"

Emekli Mariya Aleksandrova, Kovid-19’a karşı aşı deneylerinin henüz tamamlanmadığına dikkati çekerek, "Aşı yaptırmayı düşünmüyorum. Çünkü, vücudumuza enjekte edilen her ilacın ilk önce denetlenmesi gerekiyor. Anlaşılan bu aşı farelerde bile denenmedi. Aşının farelerin yerine insanların üzerinde denenmesinin doğru olmadığını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"Aşı, bu kadar hızlı geliştirilemez ve denenemez." diyen Aleksandrova, etrafındaki insanların da bu görüşe sahip olduğunu bildirdi.

"Putin, kendisine aşı yaptırmadı"

Moskova’da yaşayan gençlerden Nikita Krasovkiy, Kovid-19'un bağışıklık sistemi zayıf veya kronik hastalıkları olan insanları ancak etkilediğini ve aşının sağlık için zararlı olduğunu öne sürdü. Krasnovkiy, "Aşının neleri içerdiği ve insan sağlığını ne şekilde etkilediği bilinmiyor. Aşının yan etkileri olduğu söyleniyor." dedi. Ülkede Kovid-19 aşısının kısa zamanda geliştirildiğine dikkati çeken Krasovskiy, Rusya’nın bu şekilde kendisinin güçlü olduğunu dünyaya göstermeye çalıştığını savundu.

Krasovkiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in de aşı yaptırmadığını anımsattı.

"Kısa sürede üretilmesi güven oluşturmuyor"

Esnaf Margarita Dyomina da aşının insan vücudunda ne tür etki oluşturduğunun bilinmediğini söyleyerek, "Aşının sağlığımı ne şekilde etkileyeceğini bilemiyorum. Aşı deneyleri, şu ana kadar kaç kişi üzerinde yapıldı, ne tür etki oluşturdu, insanlar bu süreci ne şekilde atlattı. Bu konuda net bilgi yok. Bu yüzden aşıyı kullanmaya hazır değilim. Arkadaşlarım da aşılanmayı düşünmüyor." dedi.

Olga Yurçenko da güçlü bağışıklık sistemine sahip olduğunu ve bu nedenle aşılanmak istemediğini belirtti.

Yurçenko, "Aşının kısa sürede üretilmesi, bende güven oluşturmadı." ifadesini kullandı.

Rus vatandaşların yüzde 70’i aşılanmak istemiyor

Diğer yandan, Rusya’da "Super Job" Sosyal Araştırma Merkezi’nin aşılanmayla ilgili yaptığı ankete göre, Rus vatandaşlarının yüzde 70’i aşılanmak istemiyor.

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