Uzmanlar salgının kontrol altına alınması, eski günlere dönüş için toplumun büyük bölümünün aşılanması gerektiğini belirtiyor. Ülkemizde 74 milyon dozu aşkın aşı uygulandı. Vatandaşlar 30 Nisan’da acil kullanım onayı verilen Sputnik V için randevu oluşturulup oluşturulmadığını merak ediyor. Peki, Sputnik V aşı randevusu kim alabilir?

Sputnik V aşı randevusu veriliyor mu? Rus aşısı kimlere yapılıyor?

Türkiye’de Biontech ve Sinovac aşıları uygulanıyor. Son günlerde Biontech tedarikiyle ilgili sorunlar yaşandığı ancak birkaç gün içerisinde eski hızıyla Alman aşılarının kullanılacağı belirtiliyor. Sinovac aşısında ise nisan-mayıs aylarında tedarik sorunu yaşanmış ancak haziran ayından itibaren aralıksız bu aşı da kullanılmaya devam ediyor.

Türkiye’de 30 Nisan’da Sputnik V aşısına acil kullanım onayı verildi. O dönemde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Rus ayısıyla ilgili 50 milyon dozluk bir anlaşma yapıldığını duyurmuştu. Sputnik V aşısının ilk partisi 14 Haziran’da Ankara’ya ulaştı. 10-15 gün içerisinde uygulanması beklenen aşıyla ilgili çalışmalar halen sürüyor. MHRS üzerinden halen Biontech ve Sinovac randevusu veriliyor. Rus aşısıyla ilgili randevular henüz açılanmadı.