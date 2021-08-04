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Sağlık Sputnik V aşı randevusu veriliyor mu? Rus aşısı kimlere yapılıyor?
Sağlık

Sputnik V aşı randevusu veriliyor mu? Rus aşısı kimlere yapılıyor?

3.doz Sputnik V olunur mu? Türkiye’de 14 Ocak 2021’den itibaren korona aşıları uygulanmaya başladı. Geride kalan 8 aylık dönemde 74 milyon dozu aşkın aşı uygulandı. Ülkemizde 30 Nisan’da acil kullanım onayı alan Rus aşısının ise ne zaman kullanılacağı merak ediliyor. Peki, Sputnik V aşı randevusu veriliyor mu?

Yeniakit Publisher
2021-08-04 13:34:00 -
Sputnik V aşı randevusu veriliyor mu? Rus aşısı kimlere yapılıyor?

Uzmanlar salgının kontrol altına alınması, eski günlere dönüş için toplumun büyük bölümünün aşılanması gerektiğini belirtiyor. Ülkemizde 74 milyon dozu aşkın aşı uygulandı. Vatandaşlar 30 Nisan’da acil kullanım onayı verilen Sputnik V için randevu oluşturulup oluşturulmadığını merak ediyor. Peki, Sputnik V aşı randevusu kim alabilir?  

Sputnik V aşı randevusu veriliyor mu? Rus aşısı kimlere yapılıyor?

Türkiye’de Biontech ve Sinovac aşıları uygulanıyor. Son günlerde Biontech tedarikiyle ilgili sorunlar yaşandığı ancak birkaç gün içerisinde eski hızıyla Alman aşılarının kullanılacağı belirtiliyor. Sinovac aşısında ise nisan-mayıs aylarında tedarik sorunu yaşanmış ancak haziran ayından itibaren aralıksız bu aşı da kullanılmaya devam ediyor.

Türkiye’de 30 Nisan’da Sputnik V aşısına acil kullanım onayı verildi. O dönemde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Rus ayısıyla ilgili 50 milyon dozluk bir anlaşma yapıldığını duyurmuştu. Sputnik V aşısının ilk partisi 14 Haziran’da Ankara’ya ulaştı. 10-15 gün içerisinde uygulanması beklenen aşıyla ilgili çalışmalar halen sürüyor. MHRS üzerinden halen Biontech ve Sinovac randevusu veriliyor. Rus aşısıyla ilgili randevular henüz açılanmadı.

Aşı olanlar koronadan ölür mü? Aşı olanlar korona olur mu?
Aşı olanlar koronadan ölür mü? Aşı olanlar korona olur mu?

Sağlık

Aşı olanlar koronadan ölür mü? Aşı olanlar korona olur mu?

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