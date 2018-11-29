Sputnik "Ukrayna savaş gemisinde silah bulundu" dedi, sosyal medya koptu!

Moskova merkezli uluslararası medya kuruluşu Sputnik'in Türkçe sayfasında 27 Kasım'da yapılan haber sosyal medyada alay konusu oldu. Medya kuruluşunun, geçen Pazar gecesi Azak Denizi'ndeki Kerç Boğazında Rusya'nın, Ukrayna Deniz Kuvvetlerine ait 3 gemiye saldırması ve el koyması üzerine "FSB: Ukrayna Donanması'na ait gemilerde silah ve mühimmat bulundu" başlıklı haberi , Türk sosyal medya kullanıcıları tarafından ti'ye alındı.

"Medya kuruluşunun", Rusya'nın işgal ettiği Kırım topraklarında faaliyette bulunan Rusya Federal Güvenlik Servisi'nin (FSB) verdiği açıklamaya dayandırarak Ukrayna Donanma gemilerinde askeri mühimmat bulunmasına dair yaptığı haber, kullanıcılar tarafından "donanma gemisinde başka ne olacaktı" temalı gülünç yorumlara neden oldu.

İşte atılan tweetlerden bazıları:





"O gün" de teyitsiz haberlere başvurulmuştu

Sputnik'in Rus propagandasına sahne olan haberleri bununla sınırlı değil. Özellikle, Rusya'nın Kerç Boğazında Ukrayna gemilerine saldırı gerçekleştirdiği 25 Kasım Pazar gecesi, Rusya yanlısı teröristlerin kontrolü altında olan Donetsk ilinde kurulan sözde “Donetsk Halk Cumhuriyeti”ne yönelik Ukrayna'nın "sivil halkın üzerine ateş açtığı" gibi medya kuruluşunun muhabirinin iddiasından başka hiç bir teyidin bulunmadığı haberlere başvurulmuştu. Bu haberlerin hal'en kuruluşun internet sitesinde duruyor oluşu ise dikkatlerden kaçmadı.

Kaynak: QHA