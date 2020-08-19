Spotify'da bağlanma sorunu yaşanıyor. Spotify'dan ilk açıklama geldi!

Dünyaca ünlü müzik dinleme uygulaması Spotify'a sabah 10 saatlerinden itibaren oluşan sorunlar nedeni ile dünya genelinde çalışmasını engellenir vaziyette. Firma kısa süre önce yaptığı açıklamayla sorunun farkında olduklarını ve kontrollerin devam ettiğini duyurdu.

'Milyonlarca kullanıcı saatlerdir Spotify'a bağlanamıyor'

İlk olarak basit bir aksaklık olarak başlayan daha sonrasında herhangi bir iyileşme göstermeyen uygulama PC, Android ve iOS servislerinde yaşadığı bir problem sebebiyle hizmet veremiyor. Kullanıcılar şarkıya seçtikleri şarkıya bastıkları zaman 'Sayfa yüklenemedi' ve 'Tekrar yükle' gibi uyarılar ile karşılaşıyorlar. ,

Şarkıların çalınmaması sonucu Spotifty kullanıcıları, sosyal mecralar üzerinden, aldıkları hatanın ekran görüntüsü alıp etiketleyerek tepkilerini dile getirdiler. Konu ile ilgili meraklı bekleyiş devam ederken Spotify Turkey hesabından resmi bir açıklama geldi.

Açıklamada " Sorunun farkındayız ve inceliyoruz. Tekrardan haber edeceğiz " dendi.

Anlaşılan o ki Spotify yetkilileri sorunun farkında ve gidermek için uğraşıyorlar. Sorun ne zaman çözüleceği ile ilgili herhangi bir bilgi bulunmuyor. İleriki saatlerde Spotify'dan tekrar bir açıklama bekleniyor.