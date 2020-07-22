  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji

Spotify, video podcast özelliğini duyurdu

Dünyanın en önemli dijital müzik platformlarından biri olan Spotify, video podcast özelliğini yayına aldığını duyurdu. Peki bu özellik ne gibi şeyler sunuyor?

Yeniakit Publisher
2020-07-22 15:11:00 -
Spotify, video podcast özelliğini duyurdu

Dünyanın en önemli dijital müzik platformlarından biri olan Spotify, video podcast özelliğini yayına aldığını duyurdu. Bu özellikle birlikte Spotify'da podcast dinleyen kullanıcılar aynı zamanda seslendiren kişinin videosunu da izleyebilecek. Ancak şuan için her kullanıcıya açık olamayan bu özellik, sadece seçili yayıncıların video içeriklerinde kullanılacak. Podcastler de sadece sesli dinleme özelliği ise hali hazırda kullanılmaya devam edecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Insignia
Satılık 2016 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı