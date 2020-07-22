Spotify, video podcast özelliğini duyurdu

Dünyanın en önemli dijital müzik platformlarından biri olan Spotify, video podcast özelliğini yayına aldığını duyurdu. Bu özellikle birlikte Spotify'da podcast dinleyen kullanıcılar aynı zamanda seslendiren kişinin videosunu da izleyebilecek. Ancak şuan için her kullanıcıya açık olamayan bu özellik, sadece seçili yayıncıların video içeriklerinde kullanılacak. Podcastler de sadece sesli dinleme özelliği ise hali hazırda kullanılmaya devam edecek.