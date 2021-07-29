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Ekonomi Spot piyasada elektrik işlem hacmi attı
Ekonomi

Spot piyasada elektrik işlem hacmi attı

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi dün, önceki güne göre yüzde 35,1 artarak 322 milyon 355 bin 424 lira oldu.

Yeniakit Publisher
2021-07-29 16:41:00 -
Spot piyasada elektrik işlem hacmi attı

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün için en yüksek 08.00 ile 23.00 saatlerinde 617 lira, en düşük saat 06.00’da 367 lira 38 kuruş olarak tespit edildi. Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 546 lira 75 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 555 lira 10 kuruş oldu.

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