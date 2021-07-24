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Ekonomi Spot piyasada elektrik fiyatları belirlendi
Ekonomi

Spot piyasada elektrik fiyatları belirlendi

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün için en yüksek 617 lira, en düşük 352 lira 82 kuruş olarak belirlendi.

Yeniakit Publisher
2021-07-24 11:16:00 -
Spot piyasada elektrik fiyatları belirlendi

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi dün yüzde 22,9 artarak 275 milyon 52 bin 699 lira oldu. Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün için en yüksek 18.00 ila 22.00 saatleri arasında 617 lira, en düşük saat 06.00’da 352 lira 82 kuruş olarak tespit edildi. Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 493 lira 98 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 495 bin 29 kuruş oldu. Spot piyasada bir megavatsaat elektrik dün en yüksek 617 lira, en düşük 345 lira 55 kuruştan işlem gördü.

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