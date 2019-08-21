Spot piyasada elektrik fiyatları

ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 317 lira 73 kuruş, en düşük 300 lira 66 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 0,36 artarak 149 milyon 546 bin 162 lira oldu.



Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 14.00'te 317 lira 73 kuruş, en düşük saat 06.00'da 300 lira 66 kuruş olarak tespit edildi.



Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 310 lira 33 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 310 lira 95 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 317 lira 92 kuruş, en düşük 301 lira 7 kuruştan işlem gördü.