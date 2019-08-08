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Spot piyasada elektrik fiyatları

08 Ağustos 2019 Perşembe 14:15
Spot piyasada elektrik fiyatları

ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 320 lira 49 kuruş, en düşük 301 lira 30 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 3,3 azalarak 160 milyon 998 bin 622 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 16.00'da 320 lira 49 kuruş, en düşük saat 06.00'da 301 lira 30 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 312 lira 76 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 313 lira 62 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 323 lira 22 kuruştan, en düşük 303 lira 52 kuruştan işlem gördü.

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 14:15
  1. Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi (EPİAŞ)
  2. Spot Piyasada Elektrik Fiyatı

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