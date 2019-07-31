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Spot piyasada elektrik fiyatları

31 Temmuz 2019 Çarşamba 14:17
Spot piyasada elektrik fiyatları

İSTANBUL (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 329 lira 99 kuruş, en düşük 259 lira 98 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 1,6 artarak 165 milyon 158 bin 195 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 14.00'te 329 lira 99 kuruş, en düşük saat 05.00 ve 06.00'da 259 lira 98 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 315 lira 45 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 317 lira 43 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 332 lira 44 kuruş, en düşük 306 lira 98 kuruştan işlem gördü.


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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 14:17
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