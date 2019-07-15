Spot piyasada elektrik fiyatları

ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 321 lira 95 kuruş, en düşük 206 lira olarak belirlendi.



Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 18,19 artarak 139 milyon 470 bin 960 lira oldu.



Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 14.00'te 321 lira 95 kuruş, en düşük saat 06.00'da 206 lira olarak tespit edildi.



Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 308 lira 62 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 310 lira 66 kuruş oldu.



Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 320 lira 13 kuruş, en düşük 206 liradan işlem gördü.



