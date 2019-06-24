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Spot piyasada elektrik fiyatları

24 Haziran 2019 Pazartesi 14:19
Spot piyasada elektrik fiyatları

ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 308 lira 74 kuruş, en düşük 90 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 1,7 artarak 135 milyon 559 bin 141 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 21.00'de 308 lira 74 kuruş, en düşük saat 06.00'da 90 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 276 lira 82 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 283 lira 68 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 313 lira 61 kuruş, en düşük 119 lira 99 kuruştan işlem gördü.

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Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 14:19
  1. Enerji Piyasaları İşletme AŞ
  2. spot elektrik piyasası

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