Spot piyasada elektrik fiyatları

ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 313 lira 61 kuruş, en düşük 119 lira 99 kuruş olarak belirlendi.



Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 93,67 artarak 133 milyon 289 bin 954 lira oldu.



Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 14.00'te 313 lira 61 kuruş, en düşük saat 05.00'te 119 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.



Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 285 lira 13 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 291 lira 2 kuruş oldu.



Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 303 lira 78 kuruş, en düşük 45 liradan işlem gördü.