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Spot piyasada elektrik fiyatları

02 Nisan 2019 Salı 14:35
Spot piyasada elektrik fiyatları

ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 308 lira 93 kuruş, en düşük 170 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 6,82 artarak 117 milyon 79 bin 203 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 20.00'de 308 lira 93 kuruş, en düşük saat 03.00'te 170 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 282 lira 17 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 285 lira 73 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 308 lira 14 kuruş, en düşük 199 lira 99 kuruştan işlem gördü.

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Haber Tarihi: 02 Nisan 2019 Salı 14:35
  1. Enerji Piyasaları İşletme AŞ
  2. spot elektrik piyasası

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