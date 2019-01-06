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Spot piyasada elektrik fiyatları

06 Ocak 2019 Pazar 14:19
Spot piyasada elektrik fiyatları

ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 296 lira, en düşük 76,27 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 17,21 artarak 115 milyon 685 bin 313 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 11.00'de 296 lira, en düşük saat 04.00'te 76,27 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 246,61 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 256,88 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 294,66 lira, en düşük 98,89 liradan işlem gördü.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 06 Ocak 2019 Pazar 14:19
  1. Enerji Piyasaları İşletme AŞ
  2. Gün öncesi piyasada
  3. Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı

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