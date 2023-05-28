Spot piyasada elektrik fiyatları

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 171,6 artışla 839 milyon 534 bin 357 lira oldu.

Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 20.00'de 2 bin 600 lira, en düşük saat 06.00'da 604 bin 48 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1738 lira 89 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 1795 lira 9 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 2 bin 600 lira, en düşük sıfır (0) lira olarak belirlendi.

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