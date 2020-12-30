Spot piyasada elektrik fiyatları

ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 315 lira 33 kuruş, en düşük 236 lira 98 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 9,89 azalarak 142 milyon 312 bin 897 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 18.00'de 315 lira 33 kuruş, en düşük saat 04.00'te 236 lira 98 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 272 lira 16 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 272 lira 738 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 325 lira 7 kuruş, en düşük 223 lira 66 kuruştan işlem gördü.