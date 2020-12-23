  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Spot piyasada elektrik fiyatları
Ekonomi

Spot piyasada elektrik fiyatları

Yeniakit Publisher
2020-12-23 14:23:09 -
Spot piyasada elektrik fiyatları

ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 343 lira 82 kuruş, en düşük 225 lira 95 kuruş olarak belirlendi. 

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 4,39 azalarak 182 milyon 36 bin 276 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 17.00'de 343 lira 82 kuruş, en düşük saat 04.00'te 225 lira 95 kuruş olarak tespit edildi. 

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 305 lira 93 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 307 lira 66 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 565 lira, en düşük 239 lira 99 kuruştan işlem gördü.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dilipak Sofuoğlu hakkında konuştu: Bu saldırılar dün de vardı yarın da olacak, dikkat etmeliyiz!
Gündem

Dilipak Sofuoğlu hakkında konuştu: Bu saldırılar dün de vardı yarın da olacak, dikkat etmeliyiz!

Gazeteci Yazar Abdurrahman Dilipak, Tarihçi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu'nun çarpıtılan ifadelerle linç edilmesine ilişkin değerlendirmelerde..
Türk hackerlardan Demirtaş'ın bırakılmasını isteyen AİHM'e siber operasyon!
Dünya

Türk hackerlardan Demirtaş'ın bırakılmasını isteyen AİHM'e siber operasyon! "Özür dileyene kadar..."

Terör tutuklusu HDP eski eş başkanı Selahattin Demirtaş'ın bırakılmasını isteyen AİHM'e Türk hacker grubu Anka Neferler Tim'den tepki geldi...
Afganistan tezkeresi TBMM'den geçti
Gündem

Afganistan tezkeresi TBMM'den geçti

TBMM Genel Kurulu’nda yapılan oylama sonucu, Türk askerinin 18 ay daha Afganistan’da görev yapılmasına imkan tanıyacak Cumhurbaşkanlığı Tezk..
Satılık 2017 model Opel Insignia
Satılık 2017 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay