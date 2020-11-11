Spot piyasada elektrik fiyatları

İSTANBUL (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 326 lira 39 kuruş, en düşük 235 lira kuruş olarak belirlendi.



Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 4,3 artarak 159 milyon 365 bin 678 lira oldu.



Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 18.00'de 326 lira 39 kuruş, en düşük saat 04.00'te 235 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 289 lira 77 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 291 lira 52 kuruş oldu.



Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 321 lira, en düşük 225 lira 62 kuruştan işlem gördü.



