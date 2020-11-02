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Ekonomi Spot piyasada elektrik fiyatları
Ekonomi

Spot piyasada elektrik fiyatları

Yeniakit Publisher
2020-11-02 14:19:15 -
Spot piyasada elektrik fiyatları

ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 336 lira 21 kuruş, en düşük 242 lira 20 kuruş olarak belirlendi. 

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 2,96 artarak 160 milyon 503 lira 575 lira oldu. 

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 18.00'de 336 lira 21 kuruş, en düşük 03.00'te 242 lira 20 kuruş olarak tespit edildi. 

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 300 lira 87 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 303 lira 25 kuruş oldu. 

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 325 lira 91 kuruş, en düşük 229 lira 98 kuruştan işlem gördü.


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