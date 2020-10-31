Spot piyasada elektrik fiyatları

İSTANBUL (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 322 lira 13 kuruş, en düşük 153 lira 74 kuruş olarak belirlendi.



Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 12,6 azalarak 132 milyon 798 bin 79 lira oldu.



Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 18.00'de 322 lira 13 kuruş, en düşük 12.00'de 153 lira 74 kuruş olarak tespit edildi.



Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 284 lira 85 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 285 lira 9 kuruş oldu.



Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 323 lira 72 kuruş, en düşük 232 lira 99 kuruştan işlem gördü.