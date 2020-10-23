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Ekonomi Spot piyasada elektrik fiyatları
Ekonomi

Spot piyasada elektrik fiyatları

Yeniakit Publisher
2020-10-23 14:33:05 -
Spot piyasada elektrik fiyatları

ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 328 lira 36 kuruş, en düşük 300 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 5,40 azalarak 155 milyon 480 bin 567 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 18.00'de 328 lira 36 kuruş, en düşük 04.00'te 300 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı ise 312 lira 19 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 312 lira 73 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 398 lira, en düşük 247 lira 17 kuruştan işlem gördü.

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