Spot piyasada elektrik fiyatları

ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 434 lira 57 kuruş, en düşük 267 lira 8 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 16 azalarak 175 milyon 337 bin 484 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 18.00'de 434 lira 57 kuruş, en düşük saat 04.00'te 267 lira 8 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 320 lira 3 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 322 lira 54 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 563 lira, en düşük 295 lira 39 kuruştan işlem gördü.