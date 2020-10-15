  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Spot piyasada elektrik fiyatları
Ekonomi

Spot piyasada elektrik fiyatları

Yeniakit Publisher
2020-10-15 14:23:08 -
Spot piyasada elektrik fiyatları

ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 434 lira 57 kuruş, en düşük 267 lira 8 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 16 azalarak 175 milyon 337 bin 484 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 18.00'de 434 lira 57 kuruş, en düşük saat 04.00'te 267 lira 8 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 320 lira 3 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 322 lira 54 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 563 lira, en düşük 295 lira 39 kuruştan işlem gördü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yunanistan alarmda: Engellemezsek başımız büyük derde girecek!
Gündem

Yunanistan alarmda: Engellemezsek başımız büyük derde girecek!

Yunanistan’da gündem Oruç Reis gemisinin Doğu Akdeniz'de yeni çalışmaları. Atina’da Oruç Reis’in Meis Adası'na ne kadar yaklaşacağı tartışıl..
İP grubu, İBB Meclisi’ni terk etti
Gündem

İP grubu, İBB Meclisi’ni terk etti

İP, siyasi partilerin grup başkanvekilleri ile yapılan toplantıya davet edilmedikleri iddiasıyla İBB Meclis toplantısını terk etti. ..
Aliyev'den 'Kaç tane Türk İHA'nız var?' sorusuna cevap
Dünya

Aliyev'den 'Kaç tane Türk İHA'nız var?' sorusuna cevap

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, France 24 televizyonuna verdiği röportajda 'Kaç tane Türk İHA'nız var?' sorusuna gülerek 'Yeteri kada..
Satılık 2017 Model Hyundai İ 2O
Satılık 2017 Model Hyundai İ 2O

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay