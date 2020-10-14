Spot piyasada elektrik fiyatları

ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 563 lira, en düşük 295 lira 39 kuruş olarak belirlendi.



Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 21 artarak 208 milyon 409 bin 81 lira oldu.



Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 18.00'de 563 lira, en düşük saat 03.00'te 295 lira 39 kuruş olarak tespit edildi.



Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 371 lira 81 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 377 lira 75 kuruş oldu.



Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 445 lira 56 kuruş, en düşük 243 lira 99 kuruştan işlem gördü.



