  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Spot piyasada elektrik fiyatları
Ekonomi

Spot piyasada elektrik fiyatları

Yeniakit Publisher
2020-10-06 14:28:08 -
Spot piyasada elektrik fiyatları

ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 563 lira, en düşük 297 lira 66 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 6,8 azalarak 239 milyon 909 bin 231 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 14.00 ve 19.00 saatleri arasında 563 lira, en düşük saat 04.00'te 297 lira 66 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 409 lira 34 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 418 lira 59 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 849 lira 99 kuruş, en düşük 292 lira 54 kuruştan işlem gördü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Salih Müslim'in yeğeni koordinatları verdi
Gündem

Salih Müslim'in yeğeni koordinatları verdi

Mersin Emniyet Müdürlüğü'nce yürütülen ikna çalışması sonucunda teslim olan, PYD lideri Salih Müslim'in yeğeni Dalya Mahmut Müslim terör örg..
İran'dan Azerbaycan-Ermenistan açıklaması: Toprakları terk edip uluslararası sınırlarına çekilmeli
Dünya

İran'dan Azerbaycan-Ermenistan açıklaması: Toprakları terk edip uluslararası sınırlarına çekilmeli

Azerbaycan ve Ermenistan arasında yaşanan gerginlikle ilgili değerlendirmelerde bulunan İran lideri Ali Hamaney'in Uluslararası İlişkiler Da..
Erdoğan’ın başsağlığı mesajını öyle bir çarpıttı ki… Karşınızda Emin Çölaşan namussuzluğu
Siyaset

Erdoğan’ın başsağlığı mesajını öyle bir çarpıttı ki… Karşınızda Emin Çölaşan namussuzluğu

Ömrünü İslam’a hizmete adayan Mehmet Fırıncı Hoca’nın cenaze merasimini diline dolayan Emin Çölaşan, AK Partili isimlerin cenazeye katılımın..
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay