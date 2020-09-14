Spot piyasada elektrik fiyatları

ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 319 lira 36 kuruş, en düşük 224 lira 35 kuruş olarak belirlendi.



Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 4,73 artarak 169 milyon 673 bin 53 lira oldu.



Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 16.00'da 319 lira 36 kuruş, en düşük saat 06.00'da 224 lira 35 kuruş olarak tespit edildi.



Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 296 lira 28 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 298 lira 61 kuruş oldu.



Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 314 lira 99 kuruş, en düşük 198 lira 99 kuruştan işlem gördü.