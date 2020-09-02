Spot piyasada elektrik fiyatları

İSTANBUL (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 430 lira, en düşük 295 lira 34 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 0,8 artarak 219 milyon 642 bin 161 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 16.00'da 430 lira, en düşük saat 05.00'te 295 lira 34 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 337 lira 49 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 341 lira 52 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 435 lira, en düşük 294 lira 63 kuruştan işlem gördü.